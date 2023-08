Lena Zachs aus Marz: Von der Matura zum Lehrling

Beste Voraussetzungen also für eine akademische Karriere, wie sie schon Vater Mattias – ein Doktor der Rechtswissenschaft - absolviert hatte. Aber das Studienangebot begeisterte sie wenig. So absolvierte Lena, absolvierte vor der Matura bei der französischen Konditorei „Crème de la Crème“ in der Wiener Josefstadt ein Ferialpraktikum. Der Meister bot ihr eine Lehrstelle an und aus Lena wurde ein Lehrling. Lena drückte die Schulbank in der Berufsschule. Zwei Jahre später – ein Lehrjahr wurde ihr für die Matura angerechnet – bestand sie die Konditorei-Gesellinnenprüfung.

Der nächste Schritt war ein großer, er reichte nämlich bis nach Paris. Dort machte Lena eine viermonatige Pâtissière-Ausbildung bei der weltberühmten Akademie „Ferrandi“. Und als letztes Highlight bestand sie am 24. Mai 2023 die Meisterprüfung für die Konditoren.

Lenas Kreationen – Torten, Tarts, Kekse, Éclairs, Macarons und Pralinen – gibt es bei ihr ab Hof in Marz, oder auf Lena Zachs Pâtisserie.