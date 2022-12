Erneuerbare Energiegemeinschaft wird in Neudörfl gegründet

Werbung

Die EEG Neudörfl, heißt es in dem Konzept, das nun im Martinihof vorgestellt wurde, „setzt lokale Maßnahmen, um dem Klimawandel und dessen Auswirkungen entgegen zu treten, indem Lösungen für eine nachhaltige Energieerzeugung, - speicherung, -verteilung und -sicherung“ geschaffen werden „und dabei alle BürgerInnen inkludiert und sozial gerecht unterstützt.“

Rund 100 Besucher kamen zur Präsentation des Umsetzungskonzepts in den Martinihof. Eine ähnlich hohe Zahl an aktiven Teilnehmern erwartet sich Bürgermeister Dieter Posch auch in einer ersten Phase der Umsetzung. „Die Einhundert sind nicht ganz unrealistisch, weil es bereits eine spezialisierte Veranstaltung gewesen ist, bei der man sich anmelden konnte und auch sollte. Es war nicht mehr nur eine reine Infoveranstaltung.“ Der Projektprozess laufe jetzt immerhin auch schon seit mehr als einem Jahr.

„Das große Ziel ist es, unsere Gemeinde so umzugestalten, dass sie möglichst unabhängig von Energie von außen wird.“ Dieter POsch Bürgermeister

Aktuell werden nun die Vereinsstatuten für den neu zu gründenden Verein ausgearbeitet. Danach könne recht zügig mit den ersten konkreten Ergebnissen in der Umsetzung gerechnet werden. „Nachdem das Projekt als ein Forschungsprojekt geführt wird und Akteure wie die Forschung Burgenland, die TU Wien, die Kelag-Wärme, Fundermax und die Burgenlandenergie dabei sind, wird das Vereinsstatut natürlich auch richtig Hand und Fuß haben, damit auch andere Städte und Gemeinden unseren Modellversuch übernehmen können“, erklärt der Bürgermeister.

Auch ein Obmann oder eine Obfrau muss im Zuge dessen aus den Reihen der Mitglieder gewählt werden. Bürgermeister Dieter Posch wird im Bedarfsfall höchstens während der Gründung sein, jedoch nicht auf Dauer. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Gemeinde zum Energieversorger wird.

„Starker Partner der Energiegemeinschaft wird die Kommune jedoch schon. Entsprechende Ansätze finden sich im Budget der Gemeinde für 2023. Wir wollen auf sämtlichen Dachflächen von Gemeindegebäuden entweder selbst Photovoltaikanlagen installieren oder die Flächen der Energiegemeinschaft zur Verfügung stellen. Wenn also der Verein mehr freie Fläche braucht, dann könnte die Gemeinde sagen, ihr dürft zum Beispiel das Dach der Turnhalle dafür verwenden.“

Das große Ziel der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, so formuliert es Dieter Posch aus der Sicht des Bürgermeisters, ist es, „unsere Gemeinde so umzugestalten, dass sie möglichst unabhängig von Energie von außen wird.“ Strom aber auch Wärmeenergie sollen in der Gemeinde selbst produziert werden. „Die interne Versorgungssicherheit und all die Folgeerscheinungen daraus sind also ein großer und wesentlicher Mehrwert. Einen möglichen Blackout können wir damit zwar noch nicht allein verhindern – das wäre auch illusorisch. Aber wenn wir Strom innerhalb des Ortsgebiets erzeugen, können wir uns trotzdem unabhängiger von externen Einflüssen machen.“

Für private Haushalte können sich darüber hinaus über einen längeren Zeitraum gesehen auch wirtschaftliche Vorteile ergeben. „Man wird damit zwar nicht reich, aber unabhäniger von den verrückten Energiepreisen, die derzeit massiv in jedes Haushaltsbudget wirken.“

Genauso sind ökologische Vorteile zu erwähnen: Jeder einzelne kann dadurch seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Wichtig sei auch, dass nicht jeder, der teilnehmen möchte, tatsächlich eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach installieren muss. „Man kann dreierlei sein: Produzent, gleichzeitig Produzent und Konsument, ein sogenannter ‚Prosumer‘, oder man kann aber auch nur Konsument alleine sein.“

Lebensgewohnheiten müssen umgestellt werden

Damit der Energieaustausch untereinander auch funktioniere, müsse gegebenenfalls aber auch eine Umstellung der Lebensgewohnheiten mit einhergehen. „Wenn man Sonnenstrom nutzen möchte, muss ich zum Beispiel zu Mittag meine Waschmaschine einschalten und nicht erst am späten Abend, wenn ich nach Hause komme.“ Denn wenn die Sonne nicht scheine, gäbe es auch keinen günstigen grünen Strom.

