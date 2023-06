Die Seer begeisterten am Festivalgelände in Wiesen

Es war wieder einmal so richtig was los am Wiesener Festivalgelände. Als Support fungierte die Mayerin, die eine gelungene Performance ablieferte. Dass die Seer die Massen bewegen können, wurde auch am Samstag unter Beweis gestellt und die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Eine Unmenge an Hits, eine tolle Performance bei der Musik und der Show und die Fans wurden natürlich auch miteingebunden. Und nach dem Konzert stellten sich die Band-Mitglieder für Erinnerungsfotos mit den Fans zur Verfügung.