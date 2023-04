Debatte um Wasserverbrauchskosten beim Freibad Sigleß

Einer der Gründe, warum alle Gemeinderäte der Volkspartei Sigleß dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 nicht zugestimmt haben, war unter anderem die Überschreitung der Wasserverbrauchskosten beim Freibad.

In einer Aussendung von der Volkspartei Sigleß heißt es, dass die Kosten für den Wasserverbrauch um 15.000 Euro überschritten worden sind. Laut ÖVP könnte man damit das gesamte Becken des Freibades mindestens 20 Mal komplett füllen. „Wir haben das in der Gemeinderatssitzung angefragt und da konnte uns weder die Bürgermeisterin, noch die FPÖ, sagen, warum da so viel mehr verbraucht wurde“, meint ÖVP-Gemeindevorstand Jürgen Monsberger. Die Volkspartei Sigleß ist hier der Ansicht, dass wenn es solche Überschreitungen von mehreren tausenden Euro gibt, dass es hierfür auch eine dementsprechende Begründung geben sollte.

„Wie hoch der tatsächliche Wasserverbrauch normalerweise ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die 15.000 Euro über dem normalen Wasserverbrauch waren. So wurde uns die Information von der Gemeinde gegeben“, so Monsberger. Laut dem ÖVP-Gemeindevorstand wurde der Volkspartei bei der Gemeinderatssitzung zugesichert, dass der Ursache für den hohen Wasserverbrauch nachgegangen wird.

SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger nimmt Stellung: „Diese Zahlen stimmen nicht, also von 15.000 Euro ist hier keine Rede.“

Laut der Bürgermeisterin wurden vom 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021 insgesamt 5.100 Kubikmeter Wasser verbraucht. Der Wasserverbrauch bezieht sich hier auf das gesamte Badareal, das betrifft also nicht nur das Wasser, das direkt ins Schwimmbecken kommt, sondern auch den Beachvolleyballplatz und Julie's Badcafé sowie das Gießen der Rasenflächen. Im Jahr darauf wurden 6.100 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Dieser Mehrverbrauch von 1.000 Kubikmeter lässt sich von der Bürgermeisterin auf Folgendes zurückführen: Im letzten Jahr war die Wasserpumpe im Kinderbecken zweimal kaputt, weshalb diese erneuert werden musste. Dadurch wurde laut Bürgermeisterin auch mehr Wasser verbraucht. „Und wenn es extrem heiß ist, so wie letztes Jahr, dann muss man viel öfter Rückspülen und da wird bei jedem Mal 30 Kubikmeter Wasser verbraucht“, so Kitzinger.

Laut Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger kostet ein Kubikmeter 1,50 Euro und daher wurden im vergangenen Jahr also rund 1.500 Euro mehr Wasser verbraucht. „Warum das dann im Rechnungsabschluss mehr war, ist ganz einfach deswegen, weil wir zu wenig budgetiert haben“, erklärt Ulrike Kitzinger.

