Ärger über Wartezeit auf Operation als Kommunikationsproblem

Eine Mattersburgerin wandte sich an die BVZ und erhob Vorwürfe in Richtung Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. „Meine 83−jährige Mutter hatte sich einen Schenkelhalsbruch zugezogen, dieser ist gut verheilt. Durch einen dummen Zufall hat sie sich am 24. September den anderen Schenkelhals gebrochen“, berichtet die Mattersburgerin. Die Rettung wurde informiert, die sie nach Eisenstadt in das Krankenhaus transportierte. „Dort wurde mir mitgeteilt, dass es sich um eine Akutaufnahme handelt und es wurde mir zugsichert, dass sie noch am selben Tag operiert wird.“

Am selben Tag ist laut der Mattersburgerin nichts geschehen. „Ich habe tags darauf dort angerufen, und mir wurde wieder zugesagt, dass sie heute noch operiert wird. Im Endeffekt wurde die OP erst am Dienstag, dem 26. September durchgeführt. Ich verstehe nicht, warum man sie so lange hat warten lassen, zumal es sich um einen Akutfall handelte und der sofort operiert werden muss. Die Sache ist dann noch gut ausgegangen. Die Operation ist gut und ohne Komplikationen verlaufen.“

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sieht man die Sachlage etwas anders: „Es ist unser Bestreben, Patienten nach ihrem Eintreffen im Krankenhaus so schnell wie möglich für erforderliche Operationen vorzubereiten, denn es ist uns bewusst, dass eine Wartefrist für Patienten mit Frakturen eine sehr schwierige Situation darstellt“, wird von der Pressestelle festgehalten, um auf den konkreten Fall einzugehen: „Bei der Patientin war nach der Ersteinschätzung eine Operation am selben Tag des Unfalls vorgesehen. Nach weiterführender genauer Abklärung kam ein Hinweis auf eine weitere Erkrankung hinzu, die es galt abzuklären. Eine unverzügliche Operation am selben Tag war demnach nicht möglich. Seitens der Gesundheit Österreich (GÖG) wurde eine zu akzeptierende maximale Wartefrist von zwei Tagen eingeräumt, während der Patienten mit hüftgelenksnahen Frakturen versorgt werden müssen.“

Die hüftgelenksnahe Fraktur der Patientin wurde laut Pressestelle nach Vorliegen der weiteren Abklärungsergebnisse innerhalb dieser Vorgabe operiert. „Mögliche Komplikationen der Verletzung sind ausgeblieben. Der Patientin ist es trotz ihrer schweren Verletzung dank der optimalen Betreuung stets gut gegangen. So konnte ihr Krankenhausaufenthalt äußerst kurzgehalten werden.“ Auf die Reaktion des Spitals angesprochen, hält die Mattersburgerin fest, dass „,wir über die Gründe der Verzögerung nicht informiert wurden.“