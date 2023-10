Künstliche Laichgewässer in Neudörfl: Lazawiese als möglicher Standort

Langsam aber sicher kommt Bewegung in die Sache. Wie die BVZ berichtete verendeten in den vergangenen Laichzeiten unzählige Frösche, Kröten, Kaulquappen und andere Amphibien bei einem Sickerbecken in der Nähe der S4-Auffahrt. Als Lösung brachten Sabine Schügerl und Stephan Ettmar künstliche Laichgewässer ins Spiel, die von den Tieren als Alternative zum Sickerbecken, das immer wieder komplett austrocknet, genutzt werden können. Die Herausforderung war dabei, ein geeignetes Grundstück zu finden, das sowohl entlang der Wanderroute der Fröschen und Kröten liegt, gleichzeitig auch zur Verfügung steht - im Sinne von: darüber kann die Gemeinde verfügen. Sabine Schügerl war deshalb vor Kurzem gemeinsam mit Stephan Ettmar und einem Experten der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie bei einem Lokalaugenschein am Gelände der Lazawiese, um zu überprüfen, ob ein dort sich befindliches Gemeindegrundstück für das Vorhaben des Umweltausschusses, ein künstliches Laichgewässer anzulegen, sich eignet. Sowohl die Lage, als auch die Größe der Liegenschaft wurden als durchaus optimal befunden, gibt Gemeindevorständin Sabine Schügerl bekannt.

Beim Kreis rechts unten, bei der Lazawiese, soll das künstliche Laichgewässer angelegt werden. Der zweite Kreis kennzeichnet das Sickerbecken, das Frösche und Kröten immer wieder zum Laichen verwenden. Foto: google maps

Um das Projekt auf eine breite Grundlage zu stellen haben Bürgermeister Dieter Posch und Sabine Schügerl auch die örtliche Jägerschaft ins Boot geholt und mit dem Jagdleiter Hermann Gäbler das Gespräch gesucht, wird berichtet. Seitens der Jägerschaft werde das Vorhaben für den Amphibienschutz ebenfalls unterstützt. Auch hat Schügerl bereits die Zusage der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie erhalten, einen Teil der Kosten für die Schaufelteichinitiative finanziert zu bekommen. Weitere finanzielle Unterstützungen können beim Land Burgenland über die Naturteichförderung abgerufen werden.

Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl macht sich für ein künstliches Laichgewässer stark, "denn Amphibien stehen auf der roten Liste der bedrohten Tierarten." Foto: Gemeinde

Für Sabine Schügerl ist das Projekt äußerst wichtig, denn im Burgenländischen Arten- und Lebensraumschutzprogramm sei als Ziel festgeschrieben, einen bedrohlichen Artenrückgang zu stoppen und die Existenz aller heimischen Pflanzen- und Tierarten sowie die Vielfalt der Lebensräume und deren nachhaltige Funktionsfähigkeit zu sichern. Sabine Schügerl sieht darin den eindeutigen Willen vom Land Burgenland, den Naturschutz zu fördern und freut sich noch mehr „dass es in Neudörfl ein parteiübergreifendes Bekenntnis für den Amphibienschutz gibt, denn immerhin stehen sie auf der roten Liste der bedrohten Tierarten.“

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz wurde als Zeithorizont – falls es sich umsetzten lässt – noch dieses Jahr ins Auge gefasst, ansonsten erst im Sommer 2024, da die Laichzeit von Februar bis Juni dauert.