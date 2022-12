Neuer Geschäftsführer: Wechsel beim Mattersburger „Savio“

Werbung

Die Bar „Savio“, die über den gleichnamigen Verein in der Michael Kochstraße geführt wird, feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum und bei der Struktur gab es kürzlich eine Änderung: Florian Tremmel folgte als Geschäftsführer auf Günther Kroiss.

Tremmel ist seit dem Jahre 2016 dabei und führt die Bar seit einiger Zeit gemeinsam mit Gastro-Experte Marko Köstenberger. Tremmel ist 26 Jahre alt und studiert an der FH Eisenstadt Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Kroiss bleibt dem Verein als Obmann erhalten, dennoch will er sich nun „mehr auf meine pfarrlichen Tätigkeiten, die Ukraine-Hilfe und das ‚2get there‘ konzentrieren“, wie der ehemalige Stadtpfarrer berichtet.

Das Jugendzentrum, das vom „2getthere“ organisiert wird, übersiedelte im November vergangenen Jahres in den ehemaligen Pfarrkindergarten. „Es hat sich dort mittlerweile eingspielt und läuft gut. Rund 15 Kinder im Schnitt bekommen dort Nachhilfe“, berichtet Kroiss.

Und auch heuer ist der Savio-Kalender in der Bar, der Pfarrkanzlei oder in der Kirche für eine freie Spende erhältlich. Mit den Einnahmen werden Projekte vor Orte und in der Ukraine finanziert.

