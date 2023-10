Künstler und Pädagoge Georg Gesellmann verstorben

In Deutschkreutz am 4. August 1938 geboren und in einer traditionsreichen Weinbauernfamilie aufgewachsen, prägte Georg Gesellmann seit den frühen 1970ern die Kunst- und Kulturszene des Burgenlandes nachdrücklich. Er wirkte als vielseitiger Künstler mit großer Lebens- und Schaffensfreude und fand seine Lieblingsrolle als großer Vermittler, Ermöglicher und Förderer als Professor für Bildnerische Erziehung, sowie später als Fachinspektor für Bildnerische Erziehung. Seine Abdrücke sind so heute auch in den Lebensläufen zahlloser heutiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu finden.

Gesellmann galt als wandelbarer Freigeist verschiedenster Kunstsparten - Malerei, Email- und Glasarbeiten, Holzschnitt, Film und Fotografie; aber auch die Gestaltung von Büchern und Festschriften hinterlassen tiefe Spuren. Als Pionier der multimedialen Kunst schuf er Installationen aus Visualisierungen und Musik (u.a. mit Otto Strobl); seine Gabe zur Inszenierung unterstrich er bereits bei der kuratierenden Gestaltung des 50-Jahr-Jubiläums des Burgenlandes (1971) und bis ins hohe Alter. Wiederkehrendes Motiv in den farbenfrohen künstlerischen Arbeiten ist etwa das Paradies.

Sein Schaffen wurde zeitlebens mit Auszeichnungen sonder Zahl gewürdigt, etwa mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Burgenland oder dem Ehrenring der Marktgemeinde Podersdorf am See. In Mattersburg, wo er seit 1970 mit der Familie lebte, gründete er gemeinsam mit dem ehemaligen Kulturlandesrat Gerald Mader den Kulturverein "Modell Mattersburg", den er jahrelang prägte und der dieser Tage sein 50jähriges Bestehen feiert (24.10., Bauermühle Mattersburg).