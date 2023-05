Andrea Scheitz: Die Natur als Inspiration

Andrea Scheitz konnte sich schon immer für die Kunst und jeglicher Art von Kreativität begeistern. Seit 2020 ist sie wieder sehr aktiv im künstlerischen Bereich, so stellt sie des öfteren ihre Kunstwerke in der Kulturlaube aus und erst vor Kurzem durfte sie die neue Bücherbox auf dem Dorfplatz in Sigleß kreativ gestalten.

„Ich habe auch zwischendurch immer gemalt, aber das ist dann sozusagen in der Mappe verschwunden. Und im Lockdown habe ich dann wieder so richtig angefangen. Und dadurch, dass ich dann in der Kulturlaube auch ausstellen durfte, ist das dann wieder mehr geworden“, erzählt Andrea Scheitz. Im Lockdown hatte sie nach längerer Zeit wieder Lust, endlich wieder was Kreatives zu machen. „Malen dauert halt einfach lang. Ich male ja realistisch, das heißt, dass jedes Bild einfach eine gewisse Zeit dauert. Und wenn so viel los ist, hat man ja oft die Zeit gar nicht oder nimmt sie sich nicht und im Lockdown war die Zeit halt da“, meint die Sigleßer Künstlerin.

Derzeit mal Andrea Scheitz sehr gerne die Natur. „Man weiß nämlich nie, wo die Reise einen hinführt. Ich finde die Natur einfach total inspirierend, also jede einzelne Pflanze oder jeder einzelne Käfer, also einfach alles was in der Natur vorkommt find ich faszinierend“, so Andrea Scheitz über ihr derzeitiges Lieblingsmotiv. Ihre Kunst ist zwar zum einen auch ortsunabhängig, aber zum anderen fließt die Umgebung und die Sigleßer Natur auch in ihre Kunst mit ein.

Abgesehen von der Natur findet Andrea Scheitz auch oft Inspiration durch ihren Glauben an Gott, aber auch wenn ihr ein plötzlicher Gedanke kommt oder sie etwas gelesen hat, was sie zu einem neuen Kunstwerk inspiriert.

„Ich möchte mit meiner Kunst einfach was Schönes in die Welt bringen. Also wenn man meine Bilder sieht, möchte ich, dass man sich wohlfühlt dabei. Ich denke auch, dass es wichtig ist, in einer Zeit, wo so viel Unruhe ist und man sich vielleicht auch mal Sorgen macht oder Angst bekommt, dass man dann was Schönes sieht“, äußert sich Andrea Scheitz über ihre Kunst.

Derzeit fokussiert sich die Künstlerin auch überwiegend auf den Realismus in ihrer Kunst. Dabei verwendet sie vor allem gerne Acryl, aber auch Aquarell. In letzter Zeit ist sie auch sehr fasziniert von Gouache. Das Besondere an Gouache ist, dass es im nassen Zustand transparent erscheint, aber nach der Trocknung zu einer körperhaften Oberfläche, die in ihrer Wirkung der eines Pastellbildes ähnelt, wird. Im Gegensatz zu Acryl ist Gouache nach dem Trocknen immer noch wasserlöslich, aber genauso deckend wie Acryl.

Neben der Kunst verbringt Andrea Scheitz ihre Freizeit gerne mit ihrem Mann und in der Natur. Ein weiteres Hobby von ihr ist das Lesen. Da hat es sich gut ergeben, dass sie kürzlich für die Gemeinde die Bücherbox künstlerisch gestalten durfte.

Wie es zu dem Motiv auf der Bücherbox kam

Das Bild, welches auf der neuen Bücherbox zu sehen ist, wurde von Andrea Scheitz gemalt. Foto: zVg

Andrea Scheitz hatte viele verschiedene Entwürfe für ein Kunstwerk auf der neuen Bücherbox. „Dann habe ich mir gedacht, es wäre sicher sinnvoll, wenn der Entwurf wie eine Illustration aus einem Buch aussieht. Das ist nämlich eigentlich nicht ganz mein Stil, aber ich bewusst dann diesen Stil gewählt“, so Andrea Scheitz. Sie wollte, dass das Kunstwerk etwas Fantasievolles ausstrahlt, weil ja Bücher auch die Fantasie anregen und genau das wollte sie mit dem Bild ausdrücken.

Am Donnerstag, dem 18. Mai, werden ihre Kunstwerke bei einer Lesung von Martina Parker in der Kulturlaube Sigleß ausgestellt.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.