Aber Moment! Hat Niklas Schügerl das Buch nun wirklich geschrieben, ist er tatsächlich der Autor, ist es „sein“ Buch? Bei diesen Fragen geht es nicht etwa um Plagiatsvorwürfe, die gegen den Neudörfler erhoben werden; niemand macht Urheberrechtsverletzungen geltend, damit das auch klar ist. Sondern die Fragen sprechen Grundsätzlicheres an. Etwa: Lässt sich Autorenschaft für ein Buch beanspruchen, in dem kein Satz zu finden ist, den man eigenhändig in die Tastatur geklopft hat?

ChatGPT verarbeitet Unmengen an Daten, um einen Text zu schreiben

Seit ungefähr drei Monaten beschäftigt sich Niklas Schügerl intensiv mit ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Ebenso lange wird medial verstärkt über ChatGPT berichtet und diskutiert. Wer oder was ist nun aber ChatGPT? Niklas Schügerl kann viel Kluges darüber erzählen. Daran besteht kein Zweifel. Vielleicht und möglicherweise gibt es aber dennoch jemand anderen, der/die/welches diese Frage genauso gut beantworten kann – nämlich ChatGPT selbst. Das Gute daran, ChatGPT hat keine Termine und ist jederzeit für ein Interview erreichbar, auch um ein Uhr nachts. Anfragen werden bisher allerdings nur schriftlich beantwortet. Also, ChatGPT, wer bist du? Die Antwort fällt knapp und sachlich aus: „Ich bin eine künstliche Intelligenz, die dazu entwickelt wurde, menschenähnliche Antworten auf Fragen zu geben. Meine Funktion besteht darin, Sprache und Texte zu verstehen und auf Grundlage meiner Fähigkeiten und meines Wissens eine angemessene Antwort zu generieren.“ Übersetzt bedeutet das ungefähr: ChatGPT verarbeitet innerhalb von Sekunden Unmengen von Daten aus dem Web und schreibt auf Basis dessen einen Text.

Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, ein Buch zu schreiben oder ein Autor zu sein. ChatGPT

Genau diese Funktionsweise hat sich Niklas Schügerl nun für sein Buch/das Buch „ChatGPT – Ein Buch von mir, über mich“ zu Nutzen gemacht. Damit die Frage nach der Autorenschaft aber nun endgültig und abschließend geklärt ist: Niklas, siehst du dich selbst als Autor des Buches, wo du doch, wie du sagst, nur die autobiograftische Notiz am Ende des Buches selbst verfasst hast? „Doch, ich sehe mich schon als Autor des Buches. Und ChatGPT auch. Wir haben es gemeinsam geschrieben.“

Ist das auch deine Meinung, ChatGPT? „Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, ein Buch zu schreiben oder ein Autor zu sein. Das Buch ‚ChatGPT - Ein Buch von mir, über mich‘ könnte jedoch von einem menschlichen Autor geschrieben worden sein, der auf meiner Funktionsweise und Technologie basiert.“

Wenn wir heute zum Beispiel zu Putin sagen würden, schreib ein Buch über dich selbst, wird jedem klar sein, dass man es kritisch betrachten muss. Genauso ist das meiner Meinung nach bei ChatGPT. Niklas Schügerl

Gegen die Bezeichnung „Koproduktion“ haben wohl beide nichts einzuwenden. Auf der faulen Haut lag Niklas Schügerl nämlich keineswegs, während ChatGPT Kapitel um Kapitel getippt hat. Schügerl hat rund achthundert Fragen und Befehle an ChatGPT gerichtet, so seine Schätzung. „Zuerst habe ich mir ein Inhaltsverzeichnis mit zwanzig Kapitel und jeweils drei Unterkapitel erstellen lassen. Dann habe ich das erste Kapitel genommen und den Befehl gegeben, ‚schreibe eine kurze Einleitung für das Kapitel und bereite die Leser auf die Unterkapitel vor‘. Und danach sollte ChatGPT zu den Unterkapitel etwas schreiben.“ So entstand Schritt für Schritt das Buch, das zum Beispiel die Funktionsweise und Entstehungsgeschichte der KI-Software erklärt sowie auf die verschiedenen Anwendungsbereiche eingeht, etwa in der Unterhaltungsindustrie, der Politik, der Medizin oder in den Medien. Auch auf gesellschaftliche Implikationen und mögliche Gefahren wird hingewiesen. Tatsächlich, sagt Niklas Schügerl, habe ChatGPT von sich aus sowohl Vor- als auch Nachteile bei seiner Anwendung mit einbezogen. Obwohl also ChatGPT offenbar versucht, ausgewogen über sich selbst zu berichten, müsse man, so Co-Autor Niklas Schügerl, das Buch trotzdem kritisch lesen: „Wenn wir heute zum Beispiel zu Putin sagen würden, schreib ein Buch über dich selbst, wird jedem klar sein, dass man es kritisch betrachten muss. Genauso ist das meiner Meinung nach bei ChatGPT.“

Mit ChatGPT lassen sich Reisen planen oder Spiele programmieren

Abgesehen von seinem Buch hat er ChatGPT auch schon für andere Sachen verwendet. „Ich habe zum Beispiel meine München-Reise von ChatGPT planen lassen oder ein Computerspiel damit programmiert.“ Als Student der Publizistik und Kommunikationswissenschaft muss Schügerl natürlich auch hin und wieder Seminararbeiten schreiben. Theoretisch würde das ebenfalls mit ChatGPT möglich sein: „Ich hab es aber noch nicht gemacht. Von Freuden weiß ich aber, dass ein Plagiatscanner solche Arbeiten nicht erkennt.“ Schügerl findet aber, dass sich ChatGPT gut dazu eignet, um Ideen zu sammeln. Den Beruf des Journalisten sieht er derzeit jedenfalls noch nicht in Gefahr, denn ChatGPT kann keine Rohdaten von sich aus recherchieren, sondern nur auf Daten, die schon vorhanden sind, zugreifen. „Auch bei der Kontextualisierung tut er sich noch schwer. Und Gefühle, Gesten, Mimik usw. kann er sowieso nicht verstehen. ChatGPT kann aber Reportern helfen, besser und schneller zu arbeiten. Das glaube ich schon.“

Mit seinem Buch ist Niklas Schügerl sicherlich ein besonders kreativer Ansatz gelungen, denn Bücher über KI gibt es schon viele; Bücher, die mit der KI ChatGPT geschrieben wurden, bestimmt auch schon einige. Aber ein Buch, in dem ChatGPT über sich selbst schreibt, findet man im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich nur wenige – wenn nicht sogar nur ein einziges.

Das Buch kann man ab sofort unter diesem Link als Taschenbuch bestellen. Niklas Schügerl liefert es sogar selbst aus.

