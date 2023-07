Los geht's! Bella Italia in der Mattersburger Innenstadt

Besucher des italienischen Marktes haben die Gelegenheit, vom 14. bis 16. Juli 2023 in den Genuss original italienischer Köstlichkeiten zu kommen. Von Salami und Prosciutto über Käse und Wein bis hin zu italienischen Grillspezialitäten und Pasta-Gerichten - die Vielfalt der Speisen wird jeden Gaumen verzaubern.

Musik: Giuseppe Matozza und Cosa Nostra

Darüber hinaus erwartet die Besucher des Marktes auch wieder musikalische Unterhaltung. Am Freitag, 14. Juli, wird ab 20 Uhr in altbewährter Manier Musiker Giuseppe Matozza mit seinem Auftritt für tolle Stimmung sorgen. Am Samstag, 15. Juli, wird ab 20 Uhr die Band Cosa Nostra mit einem Konzert für die musikalische Umrahmung sorgen.

Autokorso mit italienischen „Flitzern“

Ein weiteres Highlight des Events ist der Autokorso am Samstag um 17 Uhr. Italienische Fahrzeuge werden die Straßen der Mattersburger Innenstadt erobern und eine beeindruckende Autoshow präsentieren. Die Veranstaltung wird zudem durch eine Spendenaktion unterstützt, die von der Firma KFZ Czeitschner organisiert wird. Durch den Verkauf von Losen werden Spenden für Samuel gesammelt, der seit 11 Jahren im Wachkoma liegt und auf rund um die Uhr Hilfe angewiesen ist. Der Hauptpreis der Verlosung ist ein verlängertes Wochenende (5 Tage) mit einem Campervan/Wohnmobil für 2 Personen im Wert von € 900 sowie Gutscheine im Wert von insgesamt € 300 für das Autohaus & Werkstatt KFZ Czeitschner. Zudem warten weitere attraktive Preise von regionalen Unternehmen auf die glücklichen Gewinner.