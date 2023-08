„Schlecht gekühltes Bier ist ein absolutes No-Go“

Das Bierkistl gibt es zwar noch nicht so lange wie den Gerstensaft an sich, es bestand aber bereits vor dem Tag, an dem der Internationale Tag des Bieres 2007 etabliert wurde. Thomas Tschurlovich übernahm das Lokal nämlich schon 2001. Damals hatte es zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Davor führte er zehn Jahre lang in Bad Sauerbrunn das ShakesBier. Wenn es um Bier geht, macht Tschurlo, wie der Lokalinhaber von den meisten genannt wird, also niemand so schnell etwas vor. Nur auf die Frage, wann er sein erstes Bier getrunken hat, weiß er keine Antwort. „Da habe ich wirklich keine Ahnung.“

Bei besonderen Anlässen gibt es bis zu 150 verschiedene Biere

Im Bierkistl, sagt er, gibt es laufend mindestens 50 verschiedene nationale und internationale Biersorten. „Bei besonderen Veranstaltungen, Biertagen oder beim Fest der 100 Biere sogar bis zu 150 verschiedene Biere.“ Die meisten davon hat er selbst schon zumindest einmal verkostet, sagt er. Auf Kurzurlauben oder bei Fanreisen mit dem SK Rapid im In- und Ausland gehören natürlich die jeweils regionalen Biere zum Pflichtprogramm. Die vielen österreichischen Kleinbrauereien sind dabei sehr positiv hervorzuheben, meint Tschurlovich. „Und auch in Franken und rund um Nürnberg, wo ich öfters im Jahr gute Freunde besuche, gibt es in fast jeder Ortschaft eine Kleinbrauerei mit sehr guten Bieren, von denen ich dann auch immer ein paar mitnehme ins Bierkistl zum Verkosten.“ Die Biere in Belgien treffen seine persönlichen Geschmacksnerven hingegen gar nicht: „Dort gibt es zwar die meisten Brauereien pro Kopf, aber sie mischen in jedes Bier irgendeinen Geschmack und im Endeffekt ist keines davon zu trinken.“

Dosenbier ist nur in äußersten Notfällen akzeptabel

Nicht nur die Brauereien müssen ihre Arbeit also gut machen, auch die Wirte haben eine nicht unwesentliche Verantwortung, wenn es darum geht, den Biergenuss auf höchsten Niveau sicher zu stellen. Ganz wichtig ist natürlich die richtige Temperatur, vor allem jetzt im Sommer: „Leider gibt es immer noch viele Lokale und Veranstaltungen, wo schlecht gekühltes Bier ausgeschenkt wird. Ein absolutes No-Go.“ Außerdem gehöre jedes Bier auch in das richtige Glas, direkt aus der Flasche darf man es ebenfalls genießen. Dosenbier, sagt Tschurlovich, sei nur in äußersten Notfällen akzeptabel, bei Busfahrten oder als Reiseproviant. Letztendlich müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. „Am besten trinkt man Bier mit Freunden und in Gesellschaft.“

Hier kommt wieder der Internationale Tag des Biers am Freitag ins Spiel. Thomas Tschurlovich hat nicht nur für die besten Biere weit und breit gesorgt, sondern auch das richtige Nebenprogramm aufstellt: „Es gibt Beer-Pong-Tische, Biergeschicklichkeitsspiele mit schönen Preisen, ein großes Gewinnspiel und andere Bieraktionen.“ Start ist um 15 Uhr.