Kulturverein "Modell Mattersburg" begeht sein 50-jähriges Jubiläum

Es war Anfang der 1970er-Jahre, als die Pläne für das erste Kulturzentrum im Burgenland - und zwar in Mattersburg - entstanden. Initiator war der damalige Landesrat Gerald Mader. Mit der Auftragsvergabeim Jahre 1973, gründete Mader auch einen Verein, der seine Vision – Kultur für alle – umsetzen sollte, den Kultur- und Bildungsverein Modell Mattersburg.

Der ehemalige Kulturlandesrat Gerald Mader, Initiator des Kulturzentrum Mattersburg, hob auch den Kultur- und Bildungsverein Modell Mattersburg aus der Taufe. Foto: Richard Vogler

Laut Statuten sollte der Verein eine Stätte der Begegnung sein, eine Stätte der kulturellen Konfrontation und eine Stätte der politischen Bildung, ein Forum, in dem die Jugend und Künstler ihre Werke und Weltsicht darstellen können und in dem kulturelle und schöpferische Kräfte (vorwiegend aus dem Nordburgenländischem Raum) zur ständigen aktiven Teilnahme an der Gestaltung des Mattersburger Kultur- und Bildungszentrums herangezogen werden.

„Die bisherige Enge unseres Kulturbegriffs muss überwunden, die Kulturzentren müssen zu Stätten der Bildung, Unterhaltung und jeder Form von Kommunikation werden, die möglichst vielen Menschen das kulturelle und soziale Geschehen bewusst erleben lassen“, berichtete damals Mader.

In einem Bericht in der BVZ aus dem Jahre 2007 wurden die Uraufführung des Oratoriums "Hiob" sowie die Matinees, wo Toni Stricker, die Philharmoniker-Schrammeln und weitere renommierte Ensembles auftraten, als die größten Erfolge bezeichnet.

Lilo Resch übergab 2021 ihr Obmannamt an Andreas Feiler. Foto: zVg

50 Jahre nach seiner Gründung gibt es den Verein Modell Mattersburg noch immer und auch die Grundidee, Kultur für alle zu ermöglichen, lebt. Die Nutzung des Kulturzentrums und die Zusammenarbeit mit den Kulturzentren hat sich im Lauf der fünf Jahrzehnte geändert.

Einer der führenden Köpfe beim Verein war der erst kürzlich verstorbene Georg Gesellmann. Über die Jahre hinweg wechselten die Obmänner oder Obfrauen. Lilo Resch folgte im Jahre 2011 auf Franz Havlicek, Resch übergab im Jahre 2021 an Andreas Feiler. Dieser wird im kommenden Jahr an Thomas Haffer übergeben, der aktuell bereits Geschäftsführender Obmann ist. Aktuell laufen die organisatorischen Arbeiten für den Festakt, am 22. November (19 Uhr, Kulturzentrum) bringt der Verein die Wiener Sängerknaben nach Mattersburg.

50 Jahre Modell Mattersburg - Der Festakt:

24. Oktober 2023, 19 Uhr:

Eduard Kutrowatz, Klavier: „Toccata mysteriosa“ im Dialog mit GTU Showdance Mattersburg – Urauff­ührung, sowie Werke von Franz Liszt.

Haydnchor Eisenstadt, Leitung Thomas Landl: Werke von Joseph Haydn u.a.

Musikschule Mattersburg: Fanfare.

„50 Jahre Modell Mattersburg“: audiovisueller Rückblick, Zeitzeugen im Interview: Dr. Günter Unger, Wolfgang Murnberger, Mitglieder des Vereins Modell Mattersburg.

Ehrungen verdienter MitarbeiterInnen durch die Stadtgemeinde Mattersburg.

Moderation: Martha Wedral.