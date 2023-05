„Redsölich“: Mattersburger Stadtgespräche

Dabei werden unterschiedlichste Persönlichkeiten - vom Stammtischbesucher bis zum Generaldirektor – an verschiedensten Orten in Mattersburg und Walbersdorf zum Gespräch gebeten. Wenn es nach den beiden Moderatoren geht, erwartet die Zuhörer eine Mischung aus Wirtshaustisch, Gassengespräch und Club 2. Was dabei so alles ans Tageslicht kommt, dafür wollen sie freilich keine Verantwortung übernehmen. Eines scheint aber gewiss: Langweilig wird es bestimmt nicht! Die ersten „Stadtgespräche“ finden am 15. Juni (18.30 Uhr) im Gasthaus Schwentenwein in Walbersdorf statt. Zum Thema „Stammtischbewohner“ plaudern Wolfgang Millendorfer und Thomas Hofer mit ihren Gästen Wolfgang Weisgram (Journalist „DerStandard“) und Jakob Michael Perschy (Direktor der Burgenländischen Landesbibliothek).

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.