Sanierung der Mauer des Judenfriedhofs in Mattersburg

Im Rahmen der Sanierung wurden die originalen und ursprünglichen Steine verwendet, um den historischen Charakter der Mauer zu bewahren und ihre Authentizität zu gewährleisten. Eine zusätzliche Stützmauer gewährleistet nun außerdem noch höhere Stabilität. Die Mauer befindet sich bereits in einem bedenklichen Zustand, ist teilweise eingebrochen und insgesamt sehr baufällig. Die Restaurierung dieses ersten Abschnittes ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit zu gewährleisten und Respekt gegenüber der Jüdischen Gemeinde und den am Friedhof begrabenen auszudrücken. Damit wird die Erhaltung des kulturellen Erbes sichergestellt und ein Teil zur Würdigung der jüdischen Geschichte in Mattersburg beigetragen. Mit der Sanierung bleibt dieser Ort auch für zukünftige Generationen bewahrt.

Die Kosten von rund 105.000 Euro teilen sich die Israelitische Kultusgemeinde, das Bundesdenkmalamt und die Stadtgemeinde Mattersburg zu je einem Drittel. Im kommenden Jahr ist eine Restaurierung weiterer Abschnitte der Mauer angedacht.

Bürgermeisterin Claudia Schlager dazu: „Wir sind sehr glücklich, dass der erste Abschnitt der Sanierung der Mauer abgeschlossen ist. Die Restaurierung und Instandhaltung der alten Mauer ist ein wichtiges Vorhaben unserer Stadt. Die Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde und dem Bundesdenkmalamt hat bisher reibungslos funktioniert. Wir sind fest entschlossen, den Judenfriedhof als wertvollen historischen Ort in Mattersburg angemessen zu pflegen und zu bewahren