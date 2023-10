Bad Sauerbrunn: Sauerampfer lud zum Kulturwalk

Volles Programm gab es am 7. Oktober beim Sauerampfer Kulturwalk des Kultuvereines „Sauerampfer“: Um 16.30 Uhr gab es eine klassische Gesangseinlage der Sopranistin Jamie Petutschnig in der Pfarrkirche, danach ging es weiter um 17 Uhr im Jugendstil-Pavillon Sonnberghof mit einem Schauspiel und Musik von Katharina Franzel und Konstantin Sieghart. Um 17:30 Uhr ist eine Lesung aus „Schneider fliegt“ von Hubert Hutfless am Bahnhof abgehalten worden und gegen 18 Uhr endete der Kulturwalk am Hauptplatz vor dem H3 mit dem Jazzensemble mit Hannes Laszakovits, Billie Dee & The Jazzcats. Ab ungefähr 20 Uhr kümmerten sich dann DJ Bobby, Robert Stangl, um die Musik.