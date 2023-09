Bad Sauerbrunn: Kulturverein „Sauerampfer“ holt 30-Jahr-Jubiläum nach

Seit 1992 gibt es den Kulturverein „Sauerampfer“ in der Gemeinde Bad Sauerbrunn. Nachdem ihr Jubiläumsjahr in den Corona-Zeiten etwas untergegangen ist, wird nun heuer das 30-jährige Jubiläum des Vereines gebührend gefeiert.

„Kultur lebbar machen“

Obfrau des Vereines ist zurzeit Katharina Prilhofer, die damals auch bei der Gründung schon dabei war. Die 48-Jährige war damals erst 16 Jahre alt, als der Kulturverein der Kurgemeinde entstanden ist. „Zu dieser Zeit war Bad Sauerbrunn noch ein verschlafenes Nest“, erzählt Prilhofer, „es gab kaum Veranstaltungen oder andere Feste zum Ausgehen.“ Aus diesem Grund tat sich auch der Kulturverein zusammen: Um die Kultur in Bad Sauerbrunn wieder lebbar für die Bewohner und Bewohnerinnen zu machen. Dabei ging es nicht darum, die Kurgemeinde für Außenstehende anziehend zu machen, sondern für die eigenen Bewohner mehr Abwechslung und Spaß zu schaffen. „Auch haben wir uns nicht im Mainstream-Bereich angesiedelt, sondern haben eher kulturelle Nischen aufgesucht“, erklärt Prilhofer, „dazu gehörte ein sehr abwechslungsreiches Programm wie etwa unser Jazz-Frühschoppen oder der Kulturherbst.“ Letzterer fand erst vor ein paar Jahren statt und bestand aus einem Musik-, Film- und Theaterpavillon.

Prilhofer selbst war in ihrer Jugend Mitglied im Verein, arbeitete dann aber vorübergehend im Ausland und in Wien. Als sie schließlich Mutter von drei Söhnen wurde, zog sie vor etwa zehn Jahren wieder zurück ins Burgenland in die Kurgemeinde und seitdem wieder aktiv im Verein „Sauerampfer“ tätig. Seit sieben Jahren übernimmt sie die Tätigkeit als Obfrau und wird das Amt vermutlich auch noch längere Zeit tragen. Den Erfolg ihrer Veranstaltungen schreibt sie ihrem tollen Team zu, da die Zusammenarbeit im Verein laut ihr perfekt ist. „Meistens hat einer eine Idee und gemeinsam verfeiernen und verwirklichen wir das gesamte Projekt dann“, erklärt Prilhofer, „ohne Teamwork würden wir das nicht schaffen.“ Momentan besitzt der Verein um die zehn bis zwölf aktive Mitglieder. Diese Anzahl hat sich im Laufe der Jahre bestätig gehalten, Prilhofer bezeichnet ihren Verein als klein aber fein. „Wir haben auch eine super Mischung aus älteren, erfahrenen Mitgliedern und jungem, ideenreichen Nachwuchs“, so Prilhofer.

13 Jahre Sauerampfer Kino

Ein großer Bestandteil ist seit den letzten Jahren das Sauerampfer Kino, welches jeweils im November und März stattfindet. „Das Kino ist seit 13 Jahren in unserem Programm erhalten“, berichtet Karla Stifter, ebenfalls ein Gründungsmitglied, „und kommt seitdem immer sehr gut bei den Leuten an.“ Stifter ist bereits seit Beginn an im Verein und hat schon einige Veranstaltungen miterlebt. „Wir hatten eine Zeit lang sehr viele Jazz-Konzerte, einmal Sambatänzerinnen und ein Erlebnis der Sinne, welches im Dunkeln stattfand“, so Stifter, „jedoch haben wir uns auch mit ernsteren Themen beschäftigt, wie etwa unsere Ausstellung zum jüdischen Bad Sauerbrunn.“ Das Programm des Vereins ist also sehr vielfältig und abwechslungsreich.

Der Kulturwalk am 7. Oktober

Um ihr Jubiläum zu feiern, veranstaltet der Verein den „Kulturwalk“ am 7. Oktober in Bad Sauerbrunn. Dieser startet um 16 Uhr am Hauptplatz und führt die Besucher und Besucherinnen durch ein abwechslunsreiches und aufregendes Programm: Um 16.30 Uhr gibt es eine klassische Gesangseinlage der Sopranistin Jamie Petutschnig in der Pfarrkirche, danach geht es weiter um 17 Uhr im Jugendstil-Pavillon Sonnberghof mit einem Schauspiel und Musik von Katharina Franzel und Konstantin Sieghart. Um 17:30 Uhr wird eine Lesung aus „Schneider fliegt“ von Hubert Hutfless am Bahnhof abgehalten und gegen 18 Uhr endet der Kulturwalk am Hauptplatz vor dem H3 mit dem Jazzensemble mit Hannes Laszakovits, Billie Dee & The Jazzcats. Ab ungefähr 20 Uhr kümmert sich dann DJ Bobby, Robert Stangl, um die Musik. Der Walk kann entweder im ganzen durchgegangen werden, die einzelnen Stationen können jedoch auch unabhängig voneinander aufgesucht werden. Zusätzlich zu dem kulturellen Stationen findet ab 16 Uhr eine „print your t-shirt“-Aktion im Atelier maimo printart statt.

„Das tolle am Kulturwalk ist, dass sehr viele Bad Sauerbrunner-Künstler dabei sind“, berichtet Prilhofer, „außerdem wird es bei jedem Wetter stattfinden. Wir freuen uns schon, mit euch allen gemeinsam zu feiern!“