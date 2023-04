Schuh-Mühle in Schattendorf wartet mit buntem Programm für 2023 auf

Die Schuh-Mühle startete am vergangenen Donnerstag die Saisoneröffnung 2023 und Obmann Johann Lotter konnte zahlreiche Besucher begrüßen. Nach der Präsentation des Jahresprogramms mit vielen Highlights, wie Konzerten, Ausstellungen und Workshops, hielt Elke Ferderbar einen Vortrag über Glaube, Volksglaube und Aberglaube. Sie gab dabei einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren, an was sie glaubten und wie sie damit umgingen. Der Heimatabend wurde mit einem gemeinsamen Singen gemeinsam mit den Grenzlandstimmen abgerundet. Schlag auf Schlag geht es mit dem bunten Kulturprogramm, das das Mühlenteam für das heurige Jahr zusammengestellt hat, weiter. Ein Highlight kündigt sich bereits für den 13. April an, wenn die Marzer Künstlerin Eva-Maria Biribauer zur Vernissage ihrer Ausstellung „Zusammenkommen“ samt Publikumsaktion lädt. Eine Buchpräsentation von Herbert Schwentenwein über Mühlen im Bezirk folgt am 21. April und am 24. April hält Obmann Johann Lotter einen Vortrag über das „Grüne Band“ samt seiner Schönheiten. Die Mühlenakademie wird sich auch heuer um das Bildungsprogramm kümmern. Am 17. Juni wird zum Mühlenfest geladen und im September dürfen sich Gourmets erneut auf den beliebten „Grenzlandmarkt“ freuen.

„Klein, aber oho“ und immer was los - die Schuh-Mühle hat sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 zu einem Kultur-Hotspot in der Region entwickelt. Das Team unter der Leitung von Vereinsobmann Altbürgermeister Johann Lotter darf mit Stolz auf die letzten beachtenswerten Veranstaltungsjahre zurückblicken. „Es gelang uns unmittelbar nach der Eröffnung die Bespielung mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Seminare, Workshops oder Mühlenführungen - die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Mühle wurden sofort und gerne genutzt“, berichtet er.

Zu einem Touristenmagnet nicht nur für SchattendorferInnen sondern für die gesamte Region entwickelte sich der“ Wein.Kräuter.Weg“, der auch heuer bereits wieder gut gebucht ist. Die „After Work Mühlenlounge“ im Sommer wurde zu einem fixen Treffpunkt für Junge und Junggebliebene. „Durch die gute Zusammenarbeit mit unseren heimischen Gastronomen, Wein- und Produkthändler sowie unseren Gewerbetreibenden finden auch die Verpflegung bei Veranstaltungen sowie die Auswahl im Mühlenladen und der Vinothek stets guten Anklang“, so der Obmann. Mehr Infos zu den Aktivitäten und dem reichhaltigen Mühlen-Programm für 2023 unter www.muehle-schattendorf.at

