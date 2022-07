SPÖ-Sommertour im Bezirk Mattersburg

Werbung

Der Vormittag startete mit einer Pressekonferenz auf der Burg Forchtenstein. Danach wurden das Unternehmen "Seal Maker" in Pöttelsdorf sowie das Weingut "Migsich" in Antau besucht. Am Nachmittag stand ein Sommertratsch der SPÖ Antau am Programm. Abschluss der Sommertour war der Sommerabend der SPÖ Pöttelsdorf im neuen Dorfzentrum.

