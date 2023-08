Landesgericht Korneuburg: Drei Monate Haft für Schnaps-Diebstähle

Sie wechselten bei ihren Diebestouren in der Zeit von 14. Juni bis 4. Juli dieses Jahres die Bundesländer, aber nicht die bevorzugte Marke von Supermarkt. Egal, ob zwei Georgier (39 und 44 Jahre alt) im burgenländischen Mattersburg, in Baden oder in Bruck an der Leitha oder in der Steiermark hochpreisige Alkoholika stahlen, ihr „Hausverstand“ führte sie immer zur selben Filialkette. Jetzt wurde den beiden Asylwerbern am Landesgericht Korneuburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls der Prozess gemacht.

Vertreten von Astrid Wagner und Ulrike Werner zeigten sich die beiden vor Richterin Monika Zbiral so geständig, wie sie es schon vor der Polizei nach ihrer Festnahme am 4. Juli taten - voll umfänglich. Der 39-Jährige gab als Motiv an, als Asylwerber nicht arbeiten zu dürfen, sein Kind in Georgien krank sei, er aber kein Geld gehabt hätte, um in seine Heimat zurückzukehren. Er hätte im Tatzeitraum auch Tabletten genommen und Alkohol konsumiert. „So helfen S' Ihrem Kind nicht, ist Ihnen das klar“, so der nüchterne Kommentar der Richterin.

In Österreich unbescholten, in Deutschland vorbestraft

Der in Deutschland wegen Diebstahls gesuchte 39-Jährige, der in Österreich bisher unbescholten war, beteuerte vor Zbiral: „Ich will ein ehrliches Leben führen.“ Die Strafregisterauskunft zum 44-Jährigen - hierzulande ebenfalls noch ohne Verurteilung - wies zwei einschlägige Strafen aus Deutschland aus. Bei ihm war es der erkrankte Vater daheim, dem er beistehen wollte, wiewohl er ebenfalls kein Geld für die Rückkehr hatte. Die Beweislage war übrigens, neben Zeugenaussagen, auch anhand von Fotos aus Überwachungskameras glasklar.

Wagner warf für ihren Mandanten in die Waagschale, dass es sich bei ihm nicht um einen Schwerkriminellen handle, argumentierte außerdem mit dem Hintergrund des Status als Asylwerber und die Folgen für ihren Mandanten. Sie bat die Richterin mit „Augenmaß“ vorzugehen. Dem pflichtete Kollegin Werner bei. So ließ auch Zbiral „die Kirche im Dorf“ und verurteilte die beiden zu je einem Jahr Freiheitsstrafe, wovon sie drei Monate verbüßen müssen. Die beiden Georgier nahmen das Urteil an.