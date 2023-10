Für mehr Sicherheit: Forchtensteiner Ortseinfahrt wird verschmälert

Bereits seit längerem geplant ist der Umbau der Ortseinfahrt von Forchtenstein, von Richtung Mattersburg kommend. Der Bau wird in einer bis zwei Wochen starten, die Baueinteilung hat bereits stattgefunden.

Zwei Projekte in einem

Dabei handelt es sich um gleich zwei Projekte. Das Projekt des Landes ist die Landstraße von Mattersburg bei der Ortseinfahrt zu verschmälern, um die Sicherheit zu erhöhen und die Autofahrer zur Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenze zu bringen. Da es sich hier um eine Landstraße handelt, werden die Bauarbeiten und die Kosten hierbei vom Land abgewickelt. Zusätzlich zu diesem Projekt beschloss der Gemeinderat von Forchtenstein mehrheitlich, weitere anfällige Bauarbeiten in diesem Bereich gleich mitzumachen. So werden sich die Bauarbeiten vom Sportplatz bis hin zur Wiesener Straße ziehen. „Es werden die Gehsteige und die Parkplätze renoviert“, erklärt Vizebürgermeister Josef Neusteurer, „wir haben uns an das Projekt des Landes angeschlossen, um alles in einem 'Aufwisch' zu erledigen.“ Diese Erneuerungen werden die Gemeinde Forchtenstein um die 280 000 bis 300 000 Euro kosten.

„Die Bauarbeiten werden zeitnah beginnen, damit wir nicht zu sehr in den Winter hineingeraten“, berichtet Neusteurer, „die Baustelle wird sicherlich um die sechs bis acht Wochen vor Ort sein.“