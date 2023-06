Neudörfl: Konzert des Chors „Cantate nova“

Vollbild

FB

Hermine Schreiner, Gisela Koch, Johanna Presch, Imgard Bogner und Passtoralassistentin Jutta Pramhofer-Marchhart plauderten ein wenig vor dem Konzert. Waltraud und Eva aus Mattersburg genossen die Sonne bevor es in die etwas kühlere Kirche ging. Elisabeth und Martina studierten das Programm. Anneliese Presch, Georg Lehner und Fini Zirkovich waren ebenfalls aus Mattersburg gekommen. Hedi Götz, Monika Salovsky und Inge Fasching besuchen immer wieder gerne Konzerte in Neudörfl Martha Gall und Paula Radel freuten sich auf das Konzert. Eva und Reinhard Schmirl wünschten Ernestine Loib-Spadt, der Obfrau des Chors "Cantate nova", vor dem Konzert ein gutes Gelingen. Die Kirchenbänke waren bis auf den letzten Platz besetzt. Pfarrer Kuruvila Varghese begrüßte die Gäste. (PS: Das Foto von Gottfried Schmied, Anna Strasser, Inge Hüpsch und Elfriede Taubenschuss mit dem Pfarrer vor der Kirche fiel leider einem Kamera-Defekt zum Opfer.) Ernestine Loib-Spadt führte mit ein paar Gedanken zwischendurch durch das Konzert.

1 /14