Tschürtz wird nicht als Bürgermeister kandidieren .

Der burgenländische FPÖ-Klubchef Johann Tschürtz wird bei der Kommunalwahl 2022 nicht als Bürgermeister in Mattersburg kandidieren. Das erklärte er am Dienstag in der ORF-Sendung "Burgenland heute", nachdem seine Überlegungen in diese Richtung auf Widerstand in der Landespartei gestoßen ist.