„Mindblind“: Zweites Studioalbum veröffentlicht

„Wir wollen unseren Punk-Rock-Wurzeln ganz bestimmt nicht den Rücken kehren, jedoch haben sich in den letzten zehn Jahren Bandgeschichte natürlich auch unsere Geschmäcker und Vorlieben geändert. Daher wollten wir versuchen, unseren Horizont zu erweitern“, erklärt Front-Sänger und Bassist Harald Leitner. So treffen also Elemente von Punk, Pop, Indie oder auch Austropop zusammen und definieren den Sound des Albums.

„Kein Konzeptalbum, aber definitiv ein roter Faden“

Schnell wurde den Musikern klar, dass sie zu dritt – neben Harald Leitner bilden sein Bruder Markus Leitner und Leon Lederer die Band – nicht alle Ideen so umsetzen können, wie sie in ihren Köpfen entstanden sind. „Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir mit genialen Gastmusiker*innen zusammenarbeiten durften. “, so Harald Leitner. Neben Schlagzeug, Bass und Gitarre sind auch Saxofon, Klavier, Synthesizer sowie ein Cello vertreten. Zudem konnte für den Titel „Die Leich“ der Pilgersdorfer Austropop-Musiker und gute Freund der Band, Max Schabl, für ein Duett gewonnen werden.





+





+

Die Vorarbeiten und das Songwriting für das Album begannen bereits vor mehr als zwei Jahren, zu einer Zeit als die Band gerade dabei war, eine Reihe von fünf neuen Singles zu veröffentlichen. „Wir wussten ziemlich bald, dass wir wieder einige richtig gute Lieder geschrieben hatten und haben lange hin und her überlegt, ob es heutzutage noch zeitgemäß sei, ein ganzes Album mit zehn Songs aufzunehmen und zu veröffentlichen oder ob wir diese wieder jede für sich als Singles herausbringen sollten“, erinnert sich erinnert sich Frontman Leitner an den Entstehungsprozess. „Letztendlich kamen wir zu dem Entschluss, dass es für uns als Künstler mehr Sinn ergibt, diese Lieder als gesammeltes Werk zu betrachten. Wir wollten auch, dass unsere Zuhörer*innen die Songs so hören können, wie sie gedacht sind. Wir sind zwar weit weg davon, es ein Konzeptalbum zu nennen, jedoch ist definitiv ein roter Faden zu erkennen“

Thematisch beschäftigt sich „Leben, Lieben, Leichen“ im Großen und Ganzen mit dem Ende der Jugendzeit und dem Erwachsenwerden. Harald Leitner, Frontsänger und Bassist

Nachdem also feststand, dass es ein Album werden soll, stellte sich nur noch die Frage nach dem Wo und mit wem. „Wir hatten schon ein Jahr zuvor mit Alexander Grill als Produzenten zusammengearbeitet. Deshalb war in diesem Bereich die Entscheidung für uns eine sehr einfache. Die Zusammenarbeit war auch diesmal sehr produktiv, wertschätzend und voller Kreativität und Spaß. Alle Ideen, die wir hatten, wurden von Alexander aufgegriffen und mit ihm gemeinsam verfeinert, verbessert, komplett neu aufgestellt und letztendlich zu einem Endprodukt gefertigt, auf das wir alle wahnsinnig stolz sind.“

Auch gesellschaftliche Themen wie toxische Männlichkeit werden behandelt

Thematisch beschäftigt sich „Leben, Lieben, Leichen“ im Großen und Ganzen mit dem Ende der Jugendzeit und dem Erwachsenwerden, was angesichts des zehnjährigen Jubiläums von Mindblind vergangenen März für die drei Musiker in den letzten Jahren auch zu einem zentralen Thema ihrer persönlichen Leben wurde. Der erste Song auf dem Album „Wos is passiert“ wird bereits der inhaltliche Tenor der Platte festgelegt, darauf folgt mit „Du“ ein Liebeslied, welches anlässlich der Hochzeit von Sänger Harald für seine Frau geschrieben wurde. Auch gesellschaftliche Themen greift Mindblind immer wieder auf, wie etwa in „In da Nocht“, einem Lied über toxische Männlichkeit und die Schwierigkeiten, die Männer oftmals in der heutigen Gesellschaft haben, mit ihren Gefühlen offen umzugehen. Alle Themen werden, wie man es von den Mindblind gewohnt ist, immer mit einer gewissen Ironie und einem Augenzwinkern aufgegriffen.

Das gesamte Werk lässt sich mittlerweile bereits auf allen gängigen Streamingplattformen anhören. Wer die Musik und Mindblind lieber aus erster Hand erleben will, kann dies auf der Albumreleaseshow am 3.Juni im Chelsea in Wien tun. Gemeinsam mit der Wiener Neustädter Band „Some Days You Lose“, welche im Vorjahr den „88.6“-Bandwettbewerb „Headliner des Jahres“ für sich entschieden konnte, möchte die Band gemeinsam mit ihren Fans das neue Album feiern. Hier sind Tickets erhältlich.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.