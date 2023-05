Bester Lehrling bei den Zimmerern

„Handwerk hat goldenen Boden“ heißt bekanntlich ein Sprichwort. Diesem Motto hat sich auch Simon Wukovits verschrieben und das mit Erfolg: Beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer holte er sich unter elf Teinehmern den ersten Platz. Der Wettstreit fand kürzlich in der Berufsschule Pinkafeld statt, wo die Teilnehmer an einem Dachstuhlmodell ihr Können unter Beweis stellen mussten.

Der Beruf des Zimmerers war nicht die erste Station in der Berufslaufbahn von Simon Wukovits. Zunächst absolvierte er an der Landwirtschaftlichen Fachschule Eisenstadt die Ausbildung zum Facharbeiter für Weinbau und Kellerwirtschaft. Danach verschlug es ihn in den sozialen Bereich, er war als Sanitäter hauptberuflich beim Roten Kreuz beschäftigt. „Ich wollte mich dann doch beruflich umorientieren, der Beruf des Zimmerers ist ideal für mich. Wenn man als Zimmerer mit seiner Arbeit fertig ist, hat man ein abgeschlossenes Produkt geschaffen, man hat etwas, das man angreifen kann“, erläutert der 25−Jährige.

Seine Lehre absolviert er in der DFT (Dach-und Fassadentechnik GmbH) und zwar in verkürzter Form (zwei Jahre). Dies ist möglich, da er die Ausbildung an der Landwirtschaftlichen Fachschule bereits abgeschlossen hat.

In seiner Freizeit ist er als „Freiwilliger“ noch immer bei der Rettungsorganisation tätig und ist Mitglied bei der Feuerwehr. „Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Genauigkeit, Teamfähigkeit und ein überdurchschnittliches technisches Verständnis. Wir sind überaus stolz auf seine Leistung beim Landeslehrlingswettbewerb und freuen uns sehr, das er als Mitarbeiter in unserem Unternehmen tätig ist“, erzählt Firmenchef Manfred Strodl.

