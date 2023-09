Mattersburg: Neue Chefs in der Berufsschule und beim FEZ

Vergangene Woche wurde bekannt, dass es in Mattersburg mit Thomas Plank einen neuen Berufsschuldirektor gibt. Der Schattendorfer ist 42 Jahre alt und auch in der Kommunalpolitik tätig - in seiner Gemeinde übt er das Amt des SPÖ-Vizebürgermeisters aus. „Meine pädagogischen Vorstellungen haben immer darauf basiert, Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch dabei zu unterstützen, sich zu kritischen Denkern, kreativen Problemlösern und verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu entwickeln“, so Thomas Plank.

Karl Kruisz soll neuer Klubdirektor in der burgenländischen SPÖ-Zentrale werden. Foto: zVg

In einer Aussendung schreibt er, dass er gemeinsam mit allen Handelnden eine Schulkultur etablieren möchte, die auf gegenseitigem Respekt, Offenheit und Zusammenarbeit basiert. Er freut sich darauf, mit den engagierten Lehrkräften und dem gesamten Team der Schule zusammenzuarbeiten, um den Schülerinnen und Schülern bestmögliche Bildungschancen zu bieten.

Bislang leitete der Siegendorfer Karl Kruisz die Mattersburger Berufsschule. Dieser lässt sich nun karenzieren, auf ihn sollen Aufgaben in der burgenländischen SPÖ-Zentrale warten, denn Kruisz soll neuer Klubdirektor werden. Am Montag dieser Woche tagte die burgenländische SPÖ in Andau, kommende Woche soll Kruisz als neuer Klubdirektor endgültig abgesegnet werden

Martin Tetenka legt sein Amt des Geschäftsführers zurück. Foto: zVg

Beim FEZ (Forschungs- und Entwicklungszentrum Mattersburg GesmbH), eine Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde, gibt es auch eine Personaländerung. Martin Tetenka wird seine Geschäftsführertätigkeit auf eigenem Bestreben zurücklegen. Am Donnerstag dieser Woche steht im Rahmen der Gemeinderatssitzung auch die Bestellung des neuen Geschäftsführers auf der Agenda. Diese soll dem Vernehmen nach Martin Dirnbauer - aktuell im Bauamt des Mattersburger Rathauses beschäftigt — das Geschäftsführeramt beim FEZ übernehmen.