Neudörfler Grün-Gemeinderätin: „Wasserrechte sollen überdacht werden“

Die Neudörfler Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl hat dieses Thema sozusagen zu einem ihrer Herzensanliegen gemacht. Schon einige Male hat sie darauf hingewiesen und deutlich gemacht, dass eine dauerhafte Wasserführung in der Leitha nicht nur vom Wetter oder – übergreifend – dem Klima abhängig ist, ob es also viel regnet oder Wasser durch Hitze verdampft, sondern dass auch ganz unmittelbare menschliche Eingriffe den Flusslauf beeinflussen, etwa Wasserausleitungen durch Wasserkraftwerke aus den Oberläufen der Leitha, den Flüssen Schwarza und Pitten.

Sabine Schügerl bezieht sich hier unter anderem auf den Wasser-Experten Franz Gartner, der vor einiger Zeit in einem Fernsehinterview deutlich wurde: Offen gesagt: Wenn im Oberlauf der Schwarza schon Wasser ausgeleitet wird, gibt es im Unterlauf weniger im Grundwasser“, sagte Gartner.

Maß und Art der Wasserbenutzung dürfen keinesfalls so weit gehen, daß Gemeinden das erforderliche Wasser entzogen wird. zitiert Sabine Schügerl aus dem Wasserrechtsgesetz

Nicht nur eine vielfältige Flora und Fauna entlang des Flusses kann durch zu wenig Flusswasser in Mitleidenschaft gezogen werden, es ergibt sich dadurch auch ein Problem mit dem Grundwasser in Neudörfl, das zwischenzeitlich mit 252,93 Meter über Adria einen - zumindest in der jüngeren Geschichte - „historischen“ Niedrigstand erreicht hatte. (Aktuell beträgt der Grundwasserstand in Neudörfl 253,85 m ü. A. Vom mittleren Wasserstand von etwas weniger als 258 m ü. A. im Messzeitraum seit 1997 ist man allerdings trotzdem weiterhin ein paar Meter entfernt). „Ich hatte mit einigen Stellen bereits Kontakt, die allesamt bestätigen, dass eine dauerhafte Wasserführung in der Leitha für die Neubildung von Grundwasser notwendig ist“, so Sabine Schügerl.

"Ausreden" möchte Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl allmählich nicht mehr hören. Sie wünscht sich vorzeigbare Taten. Foto: Gemeinde

Der Grundwasserstand in Neudörfl ist im Vergleich zum Vorjahr zwar um rund einen Meter gestiegen. Von einem Maximal- oder Mittelwert seit 1997 ist er trotzdem noch um einiges entfernt. Foto: Wasserportal Burgenland

Ausreden, dass Jahrhundert alte Wasserrechte, die solche Ausleitungen vertraglich absichern, nun mal bestehen und man nichts dagegen machen könne, will sie nicht mehr gelten lassen. „Im Paragraph 21 des Wasserrechtsgesetz steht, dass Wasserrechte befristet sind. 25 Jahre für Bewässerungszwecke und 90 Jahre für alles andere. Einen Anspruch auf Wiederverleihung, die einzeln beantragt werden muss, gibt es nur dann, wenn sie dem öffentlichen Interesse nicht im Wege steht.“ Den Grundwasserstand könne man hier sicherlich als ein solches öffentliches Interesse anführen. Auch das sei gesetzlich festgelegt: „Maß und Art der Wasserbenutzung dürfen keinesfalls so weit gehen, daß Gemeinden [...] das erforderliche Wasser entzogen wird“, zitiert Sabine Schügerl aus dem Gesetzestext. „Es werden hier also die die EU-Wasserrahmenrichtlinie und sämtliche Studien ignoriert.“

Ein Lokalaugenschein ergab: Für Fische ist die derzeitige Situation eine Todesfalle. "Hier sieht man das unnötige Massensterben von Fischen", sagt Sabine Schügerl. "Flusskrebse sind manchmal auch dabei. Außer Gespräche führen, die es natürlich geben muss, kommt bis jetzt nicht viel raus." Foto: Artner

Als Grün-Politikerin hat Sabine Schügerl die durchaus vorhandene Zwickmühle, die sich hier darstellt, mit im Blick, denn Wasserkraft zählt immerhin zu einer wichtigen erneuerbaren Energiequelle. „Trotzdem dürfen für die gute Sache, nämlich Strom durch Wasserkraft zu erzeugen, keine natürlichen Ressourcen ausgebeutet werden. Wasser ist keine Handelsware, sondern Menschenrecht!“, meint Schügerl.

Wir müssen diese alten Genehmigungen, diese wasserrechtliche Konsense für die Ausleitung sehr wohl überprüfen und die Frage stellen, ob sie noch in die heutige Zeit passen, vor allem vor dem Hintergrund der sich ändernden Klimasituation. Christian Sailer, Hauptreferatsleiter im Bereich Wasserwirtschaft beim Land Burgenland

Dieser Aussage kann auch Christian Sailer zustimmen. Er ist Hauptreferatsleiter im Bereich Wasserwirtschaft beim Land Burgenland. Trotzdem er intensiv mit der Hochwasserlage beschäftigt war und ist, nahm er sich für dieses Thema einige Minuten Zeit. Grundsätzlich, sagt er, sei es so, dass selbstverständlich alle Flüsse im Burgenland regelmäßig beobachtet und anhand verschiedener Faktoren geprüft werden – auch die Leitha. „Wir haben sogar die Verpflichtung, festzustellen, in welchem Zustand unsere Flüsse sind.“ Das erfolge durch die Gewässerzustandsaufsicht und durch die Gewässeraufsicht. „Dabei wird sowohl die Wasserqualität, als auch die Wasserführung in den Flüssen untersucht.“ Auch das Umfeld eines Flusses steht im Blickpunkt. Zum Beispiel müsse darauf geachtet werden, dass keine Sicherheitsgefahren bestehen, etwa in Hinblick auf den Baumbewuchs, oder es müsse die Ausbreitung sogenannter Neobiota, also invasiver, fremder Arten beobachtet und falls nötig unterbunden werden.

„Wir haben die Verpflichtung, festzustellen, in welchem Zustand unsere Flüsse sind", sagt Christian Sailer, Hauptreferatsleiter im Bereich Wasserwirtschaft beim Land Burgenland. Das passiere natürlich auch mit der Leitha - oder dem, was die Leitha sein sollte. Foto: Artner

Wie es allgemein mit den Flüssen im Burgenland beschaffen ist, könne man nicht so einfach sagen. Es komme auf die jeweilige Lokalität an und darauf, welche Beurteilungskriterien herangezogen werden. „Verbesserungsbedarf und Luft nach oben sind allerdings immer gegeben“, ist Sailer selbstkritisch. „Derzeit arbeiten wir zum Beispiel an verschiedenen Stellen im Burgenland unter anderem daran, Grundstücke zu bekommen, damit Ökologisierungsmaßnahmen durchgeführt werden können.“

Überlagerung von Problemfaktoren

Auch die Leitha und speziell deren Verlauf in Neudörfl müsse man differenziert sehen. Ein Problembewusstsein sei aber gegeben, versichert Sailer. Leider müsse man festhalten, dass In den vergangenen Jahren eine verstärkte Überlagerung von Problemfaktoren stattgefunden habe. Zum einen gäbe es die (über weite Zeiträume hinweg) ausbleibenden Niederschläge, speziell auch in den kälteren Jahreszeiten, zum anderen dürfe man auch die diversen Ausleitungen, die es in Niederösterreich entlang der Schwarza, Pitten und Leitha gibt, nicht unkritisch betrachten: „Wir müssen diese alte Genehmigungen, diese wasserrechtliche Konsense für die Ausleitung sehr wohl überprüfen und die Frage stellen, ob sie noch in die heutige Zeit passen, vor allem vor dem Hintergrund der sich ändernden Klimasituation. Wir sind hier mit dem Land Niederösterreich bereits im Gespräch.“

Entnahmeeinschränkungen oder gänzliche Entnahmestopps wären ein Lösungsansatz

In anderen Bundesländern, etwa in Kärnten, gibt es genaue Regelungen für Wasserkraftwerke, hat Sabine Schügerl recherchiert. Wenn der Wasserpegel infolge mangelnder Niederschläge derart tief wird, wird dort der Betrieb der Wasserkraftwerke eingestellt, um Flora und Fauna des Flusses nicht zu gefährden. „Auch im Bezirk Neusiedl gibt es für die Leitha eine Niedrigwasserbetriebsordnung, die Entnahmeeinschränkungen und sogar einen Entnahmestopp vorsieht. Wenn es diese Regelung für die Leitha in unserem Bereich auch gäbe, würde sie nicht komplett austrocknen.“ bringt es Sabine Schügerl auf den Punkt.

Alleine den Ausleitungen und den Wasserkraftwerken die Schuld zuzuschieben, sei aber auch nicht zu hundert Prozent korrekt, meint Sailer: „Der Niederschlag an sich beeinflusst ganz stark die Wasserführung in der Leitha und die damit verbundene Grundwasseranreicherung. Ein Schwallbetrieb bei den Kraftwerken ist allerdings auf das Schärfste abzulehnen.“

Dass an einer Neuausrichtung der Wassernutzungen im ganzen Burgenland gearbeitet werden muss, ist aufgrund der letzten Jahre sehr deutlich geworden, sagt Christian Sailer: „Dieser großen Herausforderung wird sich die wasserwirtschaftliche Planung im Burgenland und auch in Niederösterreich in den kommenden Jahren jedenfalls stellen.“