Auto überschlug sich am Zubringer zur S4: FF Mattersburg im Einsatz

Laut einer Aussendung der Mattersburger Wehr am Donnerstagabend war ein Pkw am Zubringer zur S4 (zwischen dem Knoten Mattersburg und der Kreuzung zur B50) von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach danach einen Wildzaun und kam nach einem Überschlag seitlich in einem angrenzenden Waldstück zu liegen.

"Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus gebracht", berichtete die Feuerwehr weiter. Die Florianis stellten das Fahrzeug per Muskelkraft wieder auf die Räder und führten dann die Fahrzeugbergung mit dem Kran durch. Danach brachte man es auf einen gesicherten Parkplatz.

Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz, die Autobahnpolizei und die Asfinag vor Ort; die Feuerwehr Mattersburg stand mit vier Fahrzeugen für rund eine Stunde im Einsatz.

