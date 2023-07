„Ängste und Demotivation? - Wir schaffen das gemeinsam!“

Wenn Kinder und Jugendliche bei Prüfungen in der Schule schlechte Noten schreiben, muss das oft gar nicht so sehr daran liegen, dass sie nicht gut rechnen können oder die Grammatik nicht verstehen, sagt Carina Holzer. Häufig können Ängste, Blockaden, fehlende Organisation oder Motivation die Ursachen sein, dass Probleme in den unterschiedlichsten Schulfächern erst entstehen. „Mein Ziel ist es deshalb, dass ich gemeinsam mit den Kindern die Blockaden erkenne und ich ihnen Methoden und Tricks zeige, die helfen, damit besser klar zu kommen.“ Die Lehrerin Carina Holzer gibt also keinen Nachhilfeunterricht in den Fächer Deutsch, Englisch oder Mathe, sondern in ihrer Rolle als ausgebildete Supervisorin geht sie auf psychologische Aspekte im Hintergrund ein, die eben auch schulische Leistungen negativ beeinflussen können. „Wenn man diese Probleme in den Griff bekommt, dann geht auch das Lernen gleich viel leichter“, ist Carina Holzer überzeugt.

Ängste und Blockaden können schlechten Noten zugrunde liegen

Als Lehrerin und Mutter eines schulpflichtigen Kindes hat sie natürlich Ahnung, wovon sie hier spricht: „Da ich als Lehrerin direkt miterlebe, wie es den Jugendlichen in der Schule geht, weiß ich, dass einige mit Ängsten zu kämpfen haben. Dass diese verschiedenen Ängste und Blockaden oftmals den schlechten Noten zugrunde liegen, das unterschätzt man eigentlich.“ Carina Holzer findet gar nicht so sehr, dass der Leistungsdruck in der Schule verglichen mit den Jahren oder Jahrzehnten davor so derart stark zugenommen hätte, dass infolgedessen auch die (Prüfungs)-Ängste zunahmen. „Studien belegen aber, dass seit der Pandemie viel mehr Angststörungen aufgekommen sind.“ Home-Schooling, der fehlende soziale Kontakt und generell eine mangelnde Struktur: Viele Kinder sind gar nicht so schlecht damit umgegangen. Aber andere haben stark darunter gelitten. „Die Corona-Pandemie und die Schulschließungen haben bis heute weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Jetzt, erst 2 Jahre danach, sind die Nachwehen zu spüren.“

„Plötzlich musste man sich wieder im System Schule zurechtfinden“

Neben der klassischen Prüfungsangst, die man als Lehrkraft bei Schülern an Symptomen wie Übelkeit, Schwindel bis hin sogar zu Panikattacken erkennen kann, zählt die Lehrerin noch weitere Ängste auf, die die Schulleistung schmälern können: „Es gibt natürlich auch die Schulangst generell, bei der sich Kinder aus verschiedensten Gründen gar nicht in die Schule gehen trauen.“ Auch hier habe die Pandemie Probleme, die vielleicht schon vorher vorhanden waren, neu entstehen lassen oder verstärkt. „Während der Pandemie waren die Kinder lange zuhause, plötzlich mussten sie sich wieder im System Schule zurechtfinden.“ Versagensangst sei ein weiteres Thema: „Man will die Eltern einfach nicht enttäuschen. Es muss dabei gar nicht so sehr auf die Kinder direkt Druck ausgeübt werden - das geschieht oft auch unbewusst. Aber die Kinder beschäftigt es trotzdem.“

Wie cool ist es, wenn man sich selber besser kennenlernt und ‚Superkräfte‘ entdeckt, die eigentlich eh schon immer in einem schlummern und auf die man aufbauen kann!?“ Supervisorin und Lehrerin Carina Holzer

Und dann gäbe es auch das große Thema Mobbing. Hier geht es Carina Holzer nicht nur um aktuelle Mobbingtaten, sondern auch um Mobbingerfahrungen, die Kinder in der Vergangenheit erlebt haben. „Es kann sein, dass sich daraus Ängste entwickeln, weil sie das nicht noch einmal erleben wollen. Mobbingsituationen, die einen nicht einmal selbst betreffen müssen, können diese Angst triggern.“

Ängste sind häufig auch mit Scham verbunden. Carina Holzer ist es deshalb wichtig, dass diese Verbindung aufgebrochen wird. „Man muss sich nicht schämen, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Ich sage immer: Man ist nicht uncool, wenn man an sich selbst arbeitet. Im Gegenteil, wie cool ist es, wenn man sich selber besser kennenlernt und ‚Superkräfte‘ entdeckt, die eigentlich eh schon immer in einem schlummern und auf die man aufbauen kann!?“

Gruppen- oder Einzelcoaching? Beides hat besondere Vorteile

Carina Holzer wird ihre Kurse im August anbieten. Genaue Termine stehen erst nach Abschluss der letzten Anmeldung fest. Sie sollen aber am Abend im Seminarraum des Parkhotels Neubauer in Bad Sauerbrunn stattfinden. Ein kostenloses Erstgespräch mit den Eltern ist das Fundament der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. „Die Wahrnehmung der Erziehungsberechtigten ist von großer Bedeutung“, sagt sie.

Wenn sich Eltern unsicher sind, ob Gruppen- oder Einzel-Lerncoachings für ihr Kind das richtige ist, gibt Carina Holzer auch eine kleine Entscheidungshilfe: „Manche Kinder fühlen sich in Gruppensettings wohler und lernen schnell voneinander. Einzelcoachings haben den Vorteil, dass man sich als Supervisorin auf eine Person konzentrieren kann und dadurch Ziele schneller erreicht.“ Carina empfiehlt bei beiden Angeboten vier Einheiten zu nutzen. So können sich die Kinder entfalten und Entwicklungsschritte stattfinden.