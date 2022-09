Absichtserklärung unterzeichnet: Heizwärme für Neudörfl gesichert

Mit rund zweihundert Arbeitsplätzen ist das Unternehmen Fundermax durch ihre Spanplattenproduktion am Standort Neudörfl nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber für viele Menschen in der Region, ihre Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen außerdem zertifizierten Ökostrom und liefern Fernwärme für umliegende Haushalte und öffentliche Gebäude.

Bis zu 4.000 Haushalte in der Region – in Neudörfl sind es 120 Einzelanschlüsse – werden derzeit mit Fernwärme des Unternehmens geheizt, außerdem sind alle öffentlichen Gebäude wie etwa das Gemeindeamt, die Schulen oder das Landespflegeheim (zählt als ein Anschluss) in Neudörfl an das Fernwärmenetz angeschlossen.

„Als wir vor zehn Jahren das Projekt Fernwärme gestartet haben, wurde ich noch von einigen kritisch belächelt bzw. hinterfragt, weil gesagt wurde, das braucht kein Mensch“, so Bürgermeister Posch auf der Pressekonferenz im Besuchersaal des Unternehmens. „Die dramatischen Ereignisse der letzten Monate haben aber plötzlich das Thema akut in die Haushalte der Bevölkerung gebracht.“ Billiges Gas zum Heizen gehört vorerst der Vergangenheit an, die Nachfrage nach alternativen umweltfreundlichen Energiequellen, zu denen auch Fernwärme aus 100 Prozent Biomasse gehört, ist rasant in die Höhe gestiegen.

„Die dramatischen Ereignisse der letzten Monate haben aber plötzlich das Thema akut in die Haushalte der Bevölkerung gebracht.“ Dieter Posch Bürgermeister

Deshalb wurde am Freitag von Bürgermeister Dieter Posch und Fundermax-Geschäftsführer Arnulf Penker eine Absichtserklärung (letter of intent) unterzeichnet, durch die sicher gestellt werden soll, dass trotz gestiegener Nachfrage ausreichend Wärmemengen aus dem Biomassekraftwerk des Unternehmens Fundermax für die Versorgung der Neudörfler Haushalte reserviert bleibt. „Wir wollen natürlich unsere Standortgemeinde Neudörfl bevorzugt behandeln“, so Arnulf Penker. Sollte der Bedarf vorhanden sein, würden die Kapazitäten sogar ausreichen, um bis zu dreimal so viele Abnehmer wie bisher mit Fernwärme versorgen zu können. Einige Projekte sind derzeit schon am Laufen, so Bürgermeister Posch. Bis 2023 sollen die nächsten Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Fundermax setzt in seiner Unternehmensphilosophie insgesamt sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit. „Mich freut es besonders, dass wir vor zwei Jahren in eine Recyclingholzanlage investiert haben, sodass wir heute jährlich ca. 550.000 m³ Spanplatten auf Recyclingholzbasis produzieren können“, erklärt Arnulf Penker auf der Pressekonferenz.

Grüner Strom wird ins Netz eingespeist

Das Recyclingholz werde vor allem aus den umliegenden Kommunen gesammelt. Im Biomassekraftwerk wird außerdem Ökostrom produziert, insgesamt sind es siebzig Millionen Kilowattstunden, was in etwa dem Verbrauch von 20.000 Haushalten entspricht. Der Großteil des grünen Stroms wird für die Eigenproduktion verwendet, sagt Arnulf Penker. „Einen Teil des Stroms können wir aber auch in das österreichische Stromnetz einspeisen. Das heißt, nicht nur unsere Spanplatten selber sind grün, sondern auch die eingesetzte Energie.“

