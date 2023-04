Maibaumaufstellen der Arbeiterkammer in Neudörfl

Beim Maibaumaufstellen am Parkplatz von Walstead Leykam in Neudörfl lud die Arbeiterkammer Burgenland am Mittwoch zu Freibier, Würstel und Getränken. In gemütlicher Atmosphäre wurde mit den Beschäftigten der umliegenden Firmen in der Pause, nach Dienstschluss oder beim Schichtwechsel geplaudert, diskutiert und der Tag der Arbeit gefeiert. Dabei gibt es auch Gelegenheit, über die Herausforderungen zu sprechen, die Arbeitnehmer:innen derzeit zu bewältigen haben.

