Bezirk Mattersburg: VOR erweitert Angebot an den Wochenenden

Ab 1. April 2023 werden auf den Buslinien 285 und 286 Angebotsausweitungen am Wochenende umgesetzt: Diese Linien werden am Wochenende je auf einen Zweistundentakt verdichtet. Gemeinsam ergibt das eine stündliche Verbindung zwischen Eisenstadt und Rust auch am an Samstagen und Sonntagen. Zusätzlich werden auf der Linie 901 (Eisenstadt - Schattendorf – Mattersburg) zwei zusätzliche Kurse an Sonn- und Feiertagen angeboten. Dadurch wird die Betriebszeit auf 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr (bisher: 9 bis 19 Uhr) ausgeweitet. Sämtliche neuen Verbindungen sind bereits in die Routingservices des VOR eingepflegt und über anachb.VOR.at sowie über die VOR AnachB App abrufbar.

„Wir freuen uns, im Auftrag des Landes Burgenland laufend Optimierungen im Regionalbusangebot umsetzen zu können“, berichtet VOR-Pressesprecher

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.