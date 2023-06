7.085 Euro für Familie in Not erkämpft

„Konkret wurde die Meisterschaft mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Dojos Blumau, Wr. Neustadt und Bad Sauerbrunn ausgetragen, sodass im Kollersaal in Blumau-Neurißhof an die 60 Little Jiu-Jitsuka an den Start gingen. Dazu gratulierte auch Bürgermeister René Klimes, der sowohl den sportlichen als auch den sozialen Erfolg ins Zentrum stellt.

Nicht weniger als 7.085 Euro konnten erkämpft und einer Familie übergeben werden, die durch die Krebserkrankung der Mutter schwer gezeichnet ist. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, unterstreicht Wolfgang Scheifinger, der sich stets für die gute Sache einsetzt.

Jedes teilgenommene Kind bekam einen Pokal

Sehr herzlich gestalteten sich die Meisterschaften selbst, die mit der Pokalüberreichung durch Bürgermeister René Klimes und Wolfgang Scheifinger endeten. Dank der Unterstützung durch die Gemeinde Blumau-Neurißhof konnte jedem Kind, das an der Meisterschaft teilgenommen hatte, auch ein Pokal überreicht werden. „Mein Dank gilt allen Beteiligten, Gönnern und Spendern, allen voran Fa. Octapharma und der Laientheatergruppe Wampersdorf mit ihrer Obfrau Petra Preiss“, sagt Scheifinger.

Alle Teilnehmer erhielten Pokale. Foto: Sonja Pohl

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.