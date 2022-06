Zwei Kräne des NÖ Landesfeuerwehrverbandes bei Kraneinsatz in Wiesen .

In Wiesen (Bezirk Mattersburg) ist am Donnerstag ein Lkw in einem Erdbeerfeld gelandet. Der Lenker war mit dem nicht beladenen Fahrzeug in der Gemeinde unterwegs, die für ihre Erdbeeren bekannt ist, als er beim Römersee aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und ins Erdbeerfeld stürzte.