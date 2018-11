Die Antauer können aufatmen: Ein Nachfolger für die pensionierte Justine Borenich wurde gefunden und die Trafik, die auch als kleines Kommunikationszentrum für die Ortschaft fungiert, wird weitergeführt. Die neue Chefin der Trafik wird Corina Borenitsch sein. „Vor zwei Jahren habe ich bereits gehört, dass Justine Borenich in Pension gehen wird. Damals habe ich diese Idee bald ad acta gelegt, da habe ich mich alleine noch nicht drübergetraut“, berichtet die 40-Jährige.

Als der Pensionsantritt von Justine Borenich näher rückte, gab es eine Ausschreibung, für die sich niemand bewarb. Schlussendlich gab sich Borenitsch einen Ruck und bewarb sich doch noch für die Trafik. „Ich werde meine Schwägerin Linda Borenitsch geringfügig beschäftigen und mein Bruder Thomas wird mich auch unterstützen“, so Borenitsch, deren Bruder den Fußballfans kein Unbekannter ist – er stand lange Jahre zwischen den Pfosten für den SV Mattersburg. Corina Borenitsch hat vor Kurzem die Trafikanten-Akademie erfolgreich absolviert, nun freut sie sich schon auf die neue Aufgabe und wird am 17. November eröffnen.

„Umgebaut gehört nichts. Mit den Großhändlern muss ich noch Kontakt aufnehmen und einen zweitägigen Lotto-Kurs absolvieren“, erläutert Borenitsch, die in Antau aufgewachsen und mittlerweile in Eisenstadt wohnhaft ist. Antaus Bürermeister Adalbert Endl ist „froh, dass die Trafik wieder aufsperren wird und dass mit Corina Borenitsch eine gebürtige Antauerin das Geschäft führen wird“, so Ortschef Endl.