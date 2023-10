Der Bienenzuchtverein Region Kogelberg feiert heuer 100 Jahre

Der Bienenzuchtverein Region Kogelberg kann auf eine hundertjährige Vereinstätigkeit zurückblicken. Dieses Jubiläum wurde vor Kurzem festlich mit einer Ökumenischen Messe samt Honigweihe und einer anschließenden Fotoausstellung über die vergangenen Jahrzehnte der Imkerei in Loipersbach begangen.

Gegründet wurde der Verein unter Oberlehrer Rudolf Hutter im Jahre 1923 als Bienenzuchtverein Loipersbach und Umgebung. Schon seit den Anfängen zählten Imker aus verschiedenen Ortschaften zu den Mitgliedern. Dieser Umstand war auch im Jahr 2020 der Grund für die Namensänderung des Vereins, in „Bienenzuchtverein Region Kogelberg – gegründet 1923 in Loipersbach“. Diese Umbenennung soll die Offenheit des Vereins für alle Mitglieder unterstreichen. Der Vereinssitz ist heute noch immer in Loipersbach und diese historische Verbundenheit wurde im Vereinsnamen verankert. Die erklärten Vereinsziele sind neben der Interessensvertretung der Vereinsmitglieder, die Förderung der Bienenzucht und der Bienenhaltung sowie die Wahrung einer natürlichen, gesunden und für die Honigbienen und andere Bestäubungsinsekten artgerechten Umwelt.

„Als wichtiger Beitrag für die Landwirtschaft sowie den Obst- und Gartenbau soll etwa durch ausreichend lokal situierte Bienenvölker sichergestellt werden, dass die Bestäubung von Pflanzen gewährleistet ist“, so Obmann Herbert Grafl, der auch Landesobmann des Verbandes des burgenländischen Bienenzuchtvereines ist. Mehrmals im Jahr finden Treffen in Form von Schulungen, Sitzungen und Stammtischen statt. Im Mittelpunkt der Zusammenkünfte steht der Austausch der generationenübergreifenden imkerlichen Erfahrungen zwischen den Vereinsmitgliedern.​

