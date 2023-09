Loipersbach Heurigenbetrieb bei der Freiwilligen Feuerwehr Loipersbach

Die Herren der Freiwilligen Feuerwehr Loipersbach Markus Schindler, Kommandant Renè Schindler, Robin Hasler und Sidnea Brown waren fleißig am Arbeiten. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

Werbung