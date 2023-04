Störche versuchen am Kirchtum ein Nest zu bauen

Werbung

Ein Gesprächsthema geht derzeit durch Loipersbach: Es handelt sich um ein Storchenpaar, das sich die Kirchturmspitze der katholische Kirche in der evangelischen Gemeinde zum erklärten Ziel für seinen Nestbau ausgesucht hat. Erika Rauhofer, Kuratorin der katholischen Pfarrgemeinde Schattendorf, deren Filialkirche in Loipersbach steht, schildert: „Schon im Vorjahr waren die Störche da und haben versucht auf der kleinen Plattform an der Kirchturmspitze zu nisten. Nachdem die Vögel aber erst im Juni kamen, war es für den Bau schon zu spät. Heuer sind sie wiedergekommen, dieses Mal früh genug, und starteten erneut mit dem Nestbau.“

Die Kuratorin fährt fort: „Alle im Ort sind den Störchen gegenüber positiv eingestellt und freuen sich über deren Anblick, deshalb stören die immer wieder herabfallenden Zweige, die die Tiere als Baumaterial verwenden, niemanden. Jetzt warten wir einmal und schauen, was die Störche oben auf der Turmspitze, in deren Mitte sich ein Kreuz befindet, zusammenbringen. Sollte es mit dem Nestbau nicht klappen, dann werden wir gemeinsam mit derDiözese und der Gemeinde überlegen, wie wir den Tieren am besten helfen können. Wir stehen auch mit dem Ruster Storchenverein in Verbindung, der uns mit Informationen bis hin zu Tipps bezüglich eines Ausweichquartieres versorgt.“ Von der Loipersbacher Bevölkerung ist zu hören, dass sich immer wieder auch noch ein dritter Storch dazugesellt, der sein Nest in Schattendorfhat hat und um das Storchenweibchen buhlt.

