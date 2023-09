Im Zuge des Dorffestes in Sigless wurden auch die Bilder des Malwettbewerbes "Wie sehe ich unser Dorf" ausgestellt. Es sind 10 tolle Kunstwerke eingelangt. Beim Dorffest wurden die jungen Künstler vorgestellt und Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger bedankte sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die interessanten Eindrücke. „Nochmals ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, so Kitzinger.