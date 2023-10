Gemeinde Neudörfl lud Eltern und Kinder zum Storchenfest

Für Sabine Zenz ist das Storchenfest eines der schönsten Feste im Jahr, werden hier doch die Neugeborenen aus dem Ort empfangen und von der Gemeinde willkommen geheißen. Ähnlich sieht das Bürgermeister Dieter Posch, der eine kurze Rede versprach und sich auch fast daran hielt. Vor einigen Jahren, führte es aus, habe man die Kinder nach ihrer Geburt noch Zuhause besucht. Seit der Pandemie habe sich das Storchenfest etabliert. Damit werden Eltern nicht nur von den quälenden Fragen entlastet, was man koche, sobald sich die Gemeindevertretung ankündigt, und putzt man noch schnell das Vorzimmer oder hat es sowieso keinen Zweck. Das Storchenfest bietet zudem einen weiteren Vorteil: „Es kann ein Austausch zwischen den Eltern stattfinden. Der schönste Austausch, egal ob man schon ewig in Neudörfl wohnt oder erst seit Kurzem, kann dann passieren, wenn man gemeinsame Interessen teilt.“ Elternsein, so ist anzunehmen, ist ein besonders verbindendes Interesse. Eltern und ihre Kinder gingen aber nicht nur mit diesen schönen Worten nach Hause. Neben Kuchen und Kaffee spendierte die Gemeinde einen Bipa-Gutschein und vom Land Burgenland gab es ebenfalls eine Kleinigkeit.

Einen bildungspolitischen Schwenk konnte sich der Bürgermeister dann aber doch nicht verkneifen, es dient ja auch der Information des Zielpublikums. Im November wird nämlich, so der Plan, die neu gebaute Kinderkrippe in Betrieb gehen. „Mit der Kinderkrippe erfüllen wir vor Ort eine Kinderbetreuung ab eineinhalb Jahren und führen sie fort bis hin zur Mittelschule.“ Eine solch flächendeckende Kinderbetreuung allen Eltern und Kindern anbieten zu können, darauf sei man ausgesprochen stolz. Bei der Kinderkrippe und im Kindergarten würde man nicht nur dem gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel Genüge tun, der vorsieht, dass in der Krippe auf 10 Kinder eine Pädagogin komme beziehungsweise im Kindergarten auf 25 Kinder eine Pädagogin/ein Pädagoge. „Wir erfüllen in Neudörfl schon seit längerer Zeit das pädagogische Idealziel von vier zu eins sowie zehn zu eins“, so der Bürgermeister. Auch darauf sei man stolz. Der Dank ging zurecht auch an das engagierte und hervorragende Team in den beiden Einrichtungen. Zuletzt fiel noch der schöne Satz: „Glauben Sie mir, auch wenn wir viele Kinder in Neudörfl betreuen, jedes einzelne davon ist eine wertvolle Person und genauso wird es von uns auch gesehen.“