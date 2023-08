Nahversorgerin in Hirm sucht einen Nachfolger

Bereits seit 2018 führt Maria Frank in den Räumlichkeiten der Gemeinde Hirm einen Nahversorger unter dem Namen „Mary’s Dorfladen“. Eigentlich ist sie bereits seit zwei Jahren in der Pension, hat den Dorfladen aber dennoch weitergeführt. Nun möchte sie sich aber in den Ruhestand begeben und ist daher auf der Suche nach einem Nachfolger für den Dorfladen.

Bis Ende Oktober soll ein Nachfolger gefunden werden

„Ich hoffe, dass sich ein Nachfolger finden lässt. Das wäre auch nicht schlecht für die Gemeinde, sonst würde es ja außer dem Gasthaus nichts mehr im Ort geben“, so Maria Frank. Bisher hat die 62-Jährige auch schon mit zwei Interessenten gesprochen.

Auf Wunsch der Gemeinde soll der zukünftige Inhaber des Dorfladens dann auch Postpartner werden. „Das ist sehr wichtig in der Gemeinde, weil auch viele Firmen ihre Briefe herbringen“, erzählt Maria Frank.

Bis spätestens 31. Oktober möchte sie einen Nachfolger gefunden haben. „Ich muss ja auch alles rechtzeitig kündigen, daher hab ich mich auf das Datum festgelegt und dann werde ich den Laden schließen. Sollte sich aber ein Nachfolger finden, der den Dorfladen übernehmen möchte, aber erst zu einem späteren Termin anfangen kann, würd ich schon noch bis zur Übernahme weitermachen“, so die Nahversorgerin.

Wie die Pläne von Seiten der Gemeinde ausschauen, falls kein Nachfolger gefunden wird, sind noch unklar. „Oberste Priorität hat für uns natürlich die Sicherung eines Nahversorgers in der Gemeinde. Daher unterstützen wir die Frau Frank auch bei der Suche nach einem Nachfolger. Wie es dann weitergeht, sind wir derzeit noch am evaluieren“, so Bürgermeister Christian Wöhl.

Beliebter Ort in der Gemeinde

Der Dorfladen in der Ortsmitte von Hirm wird viel besucht. „Die Schüler kommen oft vorbei, und Arbeiter, die frühmorgens in die Arbeit fahren und sich ein Frühstück holen“, so Maria Frank, die den Dorfladen schon um 5:30 Uhr für die Pendler öffnet. Neben den Schülern und den Arbeitern, kommen auch die älteren Hirmer und Menschen, die noch Kleinigkeiten brauchen, gerne vorbei. Neben der Möglichkeit zum Einkaufen, gibt es auch eine Kaffee-Ecke und Sitzmöglichkeiten vor dem Dorfladen.

„Ein Nahversorger ist schon wichtig für eine Gemeinde und daher finden es viele meiner Kunden auch schade, dass ich aufhöre“, erzählt Maria Frank.