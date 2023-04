Bürgerinitiative fordert 30er-Beschränkung

Die L 224, Eduard Suess-Straße, ist wegen Straßenbauarbeiten bis zum 2. Juni nicht befahrbar. Es werden hier Sanierungen am Wasserleitungs-, Gas- und Stromnetz vorgenommen. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Verbindung Gartengasse, Mühlenweg und die Einbindung in die Bahnstraße. Weiters war es erforderlich, die Autobushaltestellen für die Busse, die aus Richtung Rohrbach kommen oder in Richtung Rohrbach fahren, zu verlegen. Die Ersatzhaltestellen befinden sich im Bereich Mühlenweg 1. Die derzeit bestehenden Autobushaltestellen am Ambrosius Salzer-Platz bleiben für die Autobusse aus oder nach Sieggraben im 1. Bauabschnitt aufrecht. Nach Abschluss der Sanierung der Infrastruktur bis zur Walbersdorferstraße wird in einem 2. Bauabschnitt für die Straßenbauarbeiten neuerlich eine Straßensperre erforderlich sein.

Von Mattersburg kommend bis zum Bahnhof Marz-Rohrbach fordert eine Bürgerinitiative, unter Leitung von Fred Czerwenka, schon länger die Reduzierung der Verkehrsgeschwindigkeit. Durch das hohe Verkehrsaufkommen und die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, meistens weit über die erlaubten 50 Kilometer/Stunde, fühlen sich die Anrainer in ihrer Sicherheit gefährdet und obendrein stört sie auch die Lärmbelästigung, die von den Fahrzeugen sowie von losen Kanaldeckel ausging.

Fred Czerwenka und die Bürgerinitiative fordern eine 30er-Beschränkung sowie die Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit mit Radargeräten, wobei nicht nur mobile, sondern auch stationäre Radargeräte gewünscht werden. Seitens des Landes wurde bereits an drei verschiedenen Stellen eine Geschwindigkeitsüberwachung mit mobilen Radargeräten durchgeführt und die Gemeinde hat bereits mögliche Standorte für die stationäre Radarüberwachung an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt. Hinsichtlich der Reduktion der Verkehrsgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer hat das Land ein Ansuchen zur Beurteilung an die Bezirkshauptmannschaft eingereicht, dieses wartet noch auf Genehmigung.

Bürgermeister Gerald Hüller berichtet: „Nach Beendigung der Arbeiten an den Versorgungsnetzen hat die Gemeinde veranlasst, dass im Zuge der baulichen Anpassung und der Asphaltierung der L 224 auch neue Schachtdeckel in diesem Bereich eingebaut werden, die hinsichtlich der Lärmentwicklung Vorteile gegenüber dem jetzigen Zustand versprechen. Die Kosten für die Straßensanierung werden von den Einbauträgern, dem Land und der Gemeinde getragen.“

