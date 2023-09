COPD: Teilnehmer für Studie bei den Krimmler Wasserfällen gesucht

Die chronisch obstruktive Lungen- und Bronchialerkrankung COPD (engl. "chronic obstructive pulmonary disease") gehört weltweit zu den führenden Todesursachen, in Österreich liegt sie an dritter Stelle. COPD ist eine häufige Erkrankung und wichtige Ursache von Krankheitslast im höheren Erwachsenalter, die hauptsächlich durch das Rauchen verursacht wird. In unserem Land leiden etwa 400. 000 bis 800.000 Personen an dieser Krankheit, viele davon wissen gar nicht, dass es sich hierbei um COPD handelt. Diese Krankheit äußert sich durch Husten, Atemnot bei Belastung und vermehrten Auswurf. Sie wird in vier Stufen eingeteilt, wobei Menschen die bereits in der Stufe vier sind, nur mehr mit Sauerstoff leben können.

Der Marzer Heinz Öttl, selbst ein ehemaliger Raucher, leidet seit acht Jahren an COPD. Der 74-Jährige leitet eine Selbsthilfegruppe, er erzählt: „Ich bin für die Bezirke Mattersburg und Eisenstadt in einer Selbsthilfegruppe für COPD-Erkrankte zuständig und unterstütze hier Personen, die mehr über diese Krankheit wissen möchten. COPD ist eine Krankheit, mit der man leben muss, denn sie ist nicht heilbar, aber mit dem Rauchen aufzuhören, Bewegung und Sport können ihren Fortschritt aufhalten und dem Erkrankten eine gute Lebensqualität erhalten.“

Heinz Öttl arbeitet mit der Medizinischen Paracelsus Universität Salzburg zusammen, die jedes Jahr Tests mit COPD-Erkrankten durchführt. Dieses Institut sucht Probanden, die einen COPD-Erkrankungsgrad der ersten, zweiten oder dritten Stufe vorweisen können. Sie werden im kommenden Frühjahr zu einem kostenlosen 14-tägigen Aufenthalt in Krimml (Salzburg) bei den Krimmler Wasserfällen eingeladen.„Die Salzburger Paracelsus Universität ist an mich herangetreten und bat mich, dieses Projekt publik zu machen. Die TeilnehmerInnen sind in Krimml in einem tollen Hotel mit Halbpension untergebracht und das alles kostenlos. Bei dieser Studie wird die Auswirkung der Krimmler Wasserfälle auf die Erkrankung untersucht. Ich selber habe gerade einen14-tägigen Aufenthalt dort abgeschlossen“, weiß der Marzer zu berichten.

Interessenten können sich bei Heinz Öttl, Tel. 0664/20 03 951 gerne für Infos melden.