Am Donnerstag, dem 31. Mai, findet im Casino Velden das Finale des „Schlager- und Volksmusik Grand Prix“ statt. 12 Kandidaten konnten sich in österreichweiten Castingshows für das Finale qualifizieren und singen jetzt um den Sieg. Einer von ihnen ist der Marzer Franz Buchinger alias „Francesco“.

„Ich glaube, meine Chancen auf den Sieg sehen nicht schlecht aus. Natürlich muss ich die Jury und das Publikum von mir überzeugen. Wichtig ist, dass der Funke überspringt“, erklärt „Francesco“, dem es wichtig ist, authentisch zu sein.

Auftreten wird er mit dem Lied „Ich leg mein Herz in deine Arme“ von seinem aktuellen Album „Das Größte auf der Welt“. Als Hauptpreis winken dem Sieger ein Plattenvertrag und eine Musikvideo-Produktion. Außerdem darf der Sieger bei der „Starnacht am Wörthersee“ auftreten. In der ausverkauften Show werden in der Pause auch Stars wie Udo Wenders und Nik P. auftreten. Aufgeregt ist der Marzer noch nicht: „Die Aufregung wird sich aber sicher noch bis zum Termin steigern. Immerhin ist es ein großer und wichtiger Auftritt.“

Erfahrung hat „Francesco“ schon viel sammeln können. Rund 50 Mal im Jahr ist er bei Live-Auftritten zu hören. Beim ORF stehen für ihn sowohl ein Auftritt bei „Daheim im Burgenland“ und der „Brieflosshow“ am Programm, zudem drehte er erst vergangenen Montag ein Musikvideo für „Melody TV“.