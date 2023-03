Weil sie Kinder fürs Nähen begeistern will, bietet die Modeschulabsolventin Stefanie Pinter Nähkurse für die Kleinen im Volksschulalter an. „Vor einiger Zeit habe ich mich dazu entschlossen, Kindern dieses Handwerk näher zu bringen, damit sie merken, dass es nicht unbedingt notwendig ist, Kleidung von der Stange zu kaufen, weil man sich diese ja auch selber anfertigen kann und weil ich möchte, dass Kleidung wertgeschätzt wird und das Selbernähen nicht ganz in Vergessenheit gerät“, so ihre Beweggründe.

Und dieses Vorhaben findet mittlerweile großen Anklang nicht nur bei Mädchen, sondern auch bei Buben. „Ich halte meine Kurse bei mir zuhause in Marz sowie in meinem kleinen Atelier in Hornstein ab, Gerne erweitere ich meine Workshops auch für Jugendliche“, so die Schneiderin.

Sie fährt fort: „Anfangs sind die Kleinen noch ein wenig unsicher mit Schere, Nähnadel und Nähmaschine sowie dem Bügeleisen umzugehen, aber das legt sich schnell. Wir üben das Nähen zuerst auf Papier, bevor wir auf Stoffe umsteigen. Zum Schluß kann jedes Kind ein selbst gefertigtes Werkstück mit nach Hause nehmen, wie etwa ein Stirnband oder ein einfaches Sommerkleid. Etwas Selbstgefertigtes in Händen zu halten bereitet natürlich große Freude und alle sind total stolz auf ihr neues Können. Da ich selber gerne mit Naturmaterialien arbeite, möchte ich das natürlich auch an die Kinder weitergeben.“

Vor Ostern bietet Stefanie Pinter einen eigenen Workshop mit dem Thema „Backen und Nähen“ an. Anmeldungen unter www.alle-tragen-wabi-sabi.at

