Marz/Wien Wolfgang Hüller veranstaltet weltgrößte Beer Pong-Party

Die Veranstalter des weltgrößten Beer Pong Turniers am 14. Oktober in der Ottakringer Brauerei Tobias Schweiger, dem Marzer Wolfgang Hüller und Johannes Brenner. Foto: BVZ, zVg

A m Samstag, 14. Oktober, wird die Ottakringer Brauerei in Wien wieder zum Schauplatz der weltgrößten Beer Pong Party. Zum bereits sechsten Mal geht hier das Turnier über die Bühne, diesmal so groß und aufwendig wie nie zuvor, organisiert von Tobias Schweiger, dem Marzer Wolfgang Hüller und Johannes Brenner. Es spielen zwei Teams auf einem extra dafür angefertigten Tisch gegeneinander und versuchen möglichst schnell einen Tischtennisball in den zehn Bechern des gegenüberliegenden Teams zu versenken. Abgerundet wird das Event mit österreichischen Top-DJs, die für beste Stimmung sorgen werden.

