„Kampf den Rasern“ in Sigleß: Nun meldet sich die ÖVP zu Wort

Vergangene Woche fand in Sigleß eine Verkehrsauschusssitzung statt, bei der mehrere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Gemeinde beschlossen wurden. So wird nun vor allem bei den Ortsdurchfahrten auf der Hauptstraße und auf der Wiener Neustädterstraße etwas gegen die häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen unternommen.

Nach Bekanntwerden der Verkehrsmaßnahmen meldet sich jetzt die ÖVP zu Wort. „Bereits seit vielen Jahren werden die Anrainer vom zunehmenden Verkehr, insbesondere jedoch von immer dreisteren Geschwindigkeitsüberschreitungen belästigt“, so ÖVP-Gemeindevorstand Jürgen Monsberger zu der Situation. Dies ist sowohl eine Minderung der Lebensqualität, aber vor allem auch ein Sicherheitsrisiko. Daher wendeten sich viele der Anrainer an die ÖVP-Gemeindeverteter, denen dieses Problem bereits seit Jahrzehnten bekannt ist. Zuvor fanden sie aber bei der SPÖ-Sigleß kein Gehör. „Mehr noch: Die Bedenken unsererseits wurden immer ins Lächerliche gezogen. Maßnahmen, egal welche, wollte die SPÖ nicht einmal andenken“, meinte die ÖVP-Sigleß dazu.

ÖVP-Gemeindevorstand Jürgen Monsberger. Foto: ÖVP Sigleß

Laut Monsberger gab es nach der letzten Verkehrausschusssitzung, über die in der vergangenen Woche berichtet wurde, eine Art Umdenken bei der SPÖ. Anders seien die Aussagen, dass den Rasern in der Hauptstraße „der Kampf angesagt“ werde, für die ÖVP nicht zu erklären.

Laut der ÖVP-Sigleß können die nun angekündigten Radar- und Verkehrsmessungen sowie ein kleiner 30er-Bereich nur der Anfang sein. Unabdingbar seien hier wohl moderne, zeitgemäße Verkehrskonzepte für mehr Lebensqualität und ein Mehr an Sicherheit.

Hier kommen Sie zum Artikel „Die Gemeinde Sigleß sagt den Rasern den Kampf an“: https://www.bvz.at/mattersburg/verkehrsmassnahmen-die-gemeinde-sigless-sagt-den-rasern-den-kampf-an-sigless-357502609

