Insgesamt wurden mehr als 3100 Christbäume gesammelt und am Bauhof gelagert. „Von dort werden sie zur Recyclinganlage nach Sieggraben gebracht“, erklärt Bauhofleiter Günter Dorner.

Im Sinne der Nachhaltigkeit dienen sie dann zur Wärmerzeugung. „Diese Serviceleistung der Stadtgemeinde wird gerne angenommen. Die Bäume werden so wieder in den natürlichen Kreislauf eingegliedert“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon.