Ab 12: Juni: Innenstadt-Baustelle geht in die nächste Phase

Seit dem 27. Februar werden in der Mattersburger Innenstadt Arbeiten durchgeführt. Grund dafür ist, dass die Ortswassernetzleitung und die Hausanschlüsse in Bereichen der Innenstadt dringend erneuert werden müssen. Bislang wurden die Arbeiten in den Bereichen Firma Pingitzer bis zur ehemaligen Volksbank und in der Judengasse abgeschlossen. Aktuell befinden sich die Arbeiten am Parkplatz beim Florianihof (Stand Mittwoch, 7. Juni) in der Finalisierungsphase.

Am Montag, den 12. Juni, startet die nächste Phase mit der Michael Kochstraße und zwar von der Firma Pingitzer bis vor zum Billa. Nach aktuellem Stand soll die Sanierung bis 30. Juli abgeschlossen sein. Für den Verkehr bedeutet dies, dass die Kochstraße in diesem Bereich nicht befahrbar sein wird. Anrainer und Einsatzfahrzeuge sind ausgenommen.

Die letzte Phase soll vom 24. Juli bis zum 13. August durchgeführt werden: Arbeiten bei der Michael Kochstraße 20 bis 24 (Wohnungen der EBSG). Die Arbeiten werden im Innenhof durchgeführt und es gibt keine Sperre in der Kochstraße.

