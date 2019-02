Arminia-Ball in der Bauermühle .

„Ein Ball für Jung und Alt“ fand am Samstag in der Bauermühle in Mattersburg statt. Ein Highlight war sicherlich die Mitternachtsquadrille, bei der alle Gäste aufgefordert waren, miteinander zu tanzen. 120 Tombolapreise versüßten den Abend.